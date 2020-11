Matovič a Kollár by mali z úcty k poctivým vysokoškolákom svoje tituly odovzdať, tvrdí Hlas-SD

Prax ukáže

7.11.2020 - Parlament počas týždňa schválil novelu zákona o vysokých školách. Tie po novom nebudú môcť odobrať titul, ktorý bol udelený pred rokom 2021, no môže sa ho vzdať každý jednotlivec sám.Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) tvrdí, že ak chcú predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) a predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vrátiť úctu všetkým poctivo získaným vysokoškolským titulom a aspoň týmto minimálnym spôsobom vyvodiť osobnú zodpovednosť za svoje niekdajšie plagiátorstvo, mali by to urobiť pri prvej príležitosti.Podľa hnutia Sme rodina je takéto rozhodnutie na každom jednotlivcovi, ktorého sa to týka, a taktiež na jeho zrelom zvážení. Podľa Kotlebovcov - Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) by osoba, ktorá používa titul neoprávnene, mala byť trestne stíhaná za podvod a krádež.Predsedníčka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová podotkla, že prax ukáže, či je zákon nastavený správne a dostatočne. Pripravuje sa však aj veľká novela vysokoškolského zákona, ktorá môže podľa nej prípadné nedostatky ešte doladiť.„Navyše, prostredníctvom nášho ministra robíme všetko preto, aby študenti nemali žiadnu príležitosť získavať vzdelanie nepoctivo,” vyzdvihla. Jej stanovisko agentúre SITA zaslal hovorca SaS Ondrej Šprlák.Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) vyzvala predsedu vlády, aby sa dobrovoľne vzdal vysokoškolského titulu tak, ako avizoval hneď po nadobudnutí účinnosti novely zákona.Študenti zároveň vyzvali k dobrovoľnému vzdaniu sa akademických titulov aj ostatných členov vlády, poslancov parlamentu a všetkých politikov, ktorí vedia, že pri písaní záverečnej práce podvádzali. Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) plne podporuje ich stanovisko „aby politici vyslali mladým ľuďom signál, že titul má byť výsledkom poctivej práce a nie podvodov”.Smer-SD vyzýva premiéra aj predsedu parlamentu, aby sa vzhľadom na svoje minulé pochybenia, ako aj vzhľadom na to, že na rovnaký krok vyzývali predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka, vzdali svojich titulov. „Rovnaká výzva platí pre všetkých verejných funkcionárov a plne podporujeme stanovisko ŠRVŠ,” uviedlo tlačové oddelenie strany.Denník N 16. júla informoval, že Matovič vo svojej diplomovej práci odpísal dve knihy a v roku 1998 ju odovzdal ako svoje dielo. Premiér vtedy vo svojom statuse na sociálnej sieti uviedol, že by pre medializované informácie o jeho diplomovke mal prísť o titul. Doplnil, že zo svojej funkcie odstúpi „hneď, ako splní všetko, čo ľuďom pred voľbami sľúbil“.Na záver sa ospravedlnil všetkým poctivým študentom, ktorí dokázali vyštudovať bez jediného odpisovania, našepkávania a iných „fintičiek“. Problém so záverečnou prácou mal aj šéf parlamentu Boris Kollár aj minister školstva Branislav Gröhling (SaS).Denník N totiž 13. júla informoval, že Gröhling mal získať svoj magisterský titul pochybným spôsobom, keďže jeho diplomová práca je podľa média kompilátom s prvkami plagiátu. Gröhling mal navyše podľa denníka v čase škandálu diplomovej práce Kollára požiadať Paneurópsku vysokú školu, aby stiahla jeho práce z webu knižnice. Minister aj vysoká škola to vtedy popreli.