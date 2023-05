Osrblie premiérovo privíta majstrovstvá sveta v letnom biatlone, súťažiť by mali elitní biatlonisti z 30 krajín

Súťažiť budú v štyroch disciplínach

Vlani hostili šampionát Nemci

18.5.2023 (SITA.sk) - Národné biatlonové centrum v Osrblí pri Brezne bude v auguste tohto roka premiérovo dejiskom majstrovstiev sveta v letnom biatlone na kolieskových lyžiach.Najvýznamnejšie športové svetové podujatie na Slovensku v roku 2023 sa uskutoční v dňoch 21. až 27. augusta a mali by sa na ňom zúčastniť elitní biatlonisti z 30 krajín. Podľa prezidenta Slovenského zväzu biatlonu (SZB) popularita letnej verzie biatlonu stále rastie."V minulosti bol letný biatlon považovaný skôr za akúsi súčasť letnej prípravy biatlonistov. V ostatných rokoch sa však zásluhou Medzinárodnej biatlonovej únie a záujmu verejnosti dostáva letnému biatlonu oveľa väčšej podpory a dôležitosti. Získať organizáciu majstrovstiev sveta v letnom biatlone pre Slovensko je veľkým úspechom, ktorý by však nebol možný bez podpory Ministerstva financií Slovenskej republiky a investície do novej asfaltovej dráhy, ktorú sme slávnostne otvorili v septembri 2022," uviedol Peter Vozár v tlačovej správe zväzu.Ma majstrovstvách sveta v letnom biatlone v Osrblí sa bude súťažiť od štvrtka 24. augusta do nedele 27. augusta. V každom zo štyroch dní budú reprezentanti bojovať o štyri medailové komplety v kategóriách muži, ženy, juniori a juniorky.Biatlonisti a biatlonistky absolvujú na šampionáte štyri disciplíny - šprint, rýchlostné preteky, stíhacie preteky a na záver preteky s hromadným štartom.Organizátori MS v Osrblí sa inšpirovali Nemcami, ktorí hostili ostatný šampionát v letnom biatlone."Organizátorskú štafetu sme prevzali od Ruhpoldingu, ktorý má úžasnú fanúšikovskú a divácku podporu. Zažiť tú atmosféru bolo pre nás obrovským zážitkom. Spolu s partnermi urobíme všetko preto, aby Osrblie v žiadnom ohľade nezaostalo a aby sa k nám letné majstrovstvá pravidelne vracali. Areál Národného biatlonového centra sa po stavebných prácach snažíme dostať do top formy aj formou brigád našich klubov, ale ešte na nás čaká kopec práce," povedala o prípravách na podujatie prezidentka organizačného výboru Jaroslava Lauková Šampionát v Osrblí ponúkne aj bohatý sprievodný program, v rámci ktorého sa každý deň uskutoční koncert. Pre návštevníkov bude k dispozícii fanúšikovská zóna, ktorej súčasťou budú moderátor, dídžej, súťaže, animácie, laserová strelnica či tombola. Organizátori očakávajú veľa zahraničných divákov, najmä zo susedného Česka.