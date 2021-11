Ostáva už len 1 mesiac. Od 1. januára 2022 sa spúšťa zálohový systém

Zálohomaty pribúdajú naprieč Slovenskom

Zálohový systém – jednoduchý a efektívny

25.11.2021 (Webnoviny.sk) -Podľa poslednej novely zákona o zálohovaní jednorazových obalov je cieľom Slovenska od roku 2025 vyzbierať najmenej 90% plastových a kovových jednorazových obalov od nápojov. Tento cieľ je na základe skúseností iných krajín dosiahnuteľný len cez zálohovanie. Pre porovnanie, separovaním odpadu, ktoré funguje už dnes, sa darí vyzbierať len okolo 60 percent plastových nápojových obalov.Od samotnej myšlienky o zálohovaní k realizácii prešla naša krajina dlhú cestu. Vďaka spolupráci medzi štátom, Správcom zálohového systému, obchodníkmi a súkromnými spoločnosťami je všetko na najlepšej ceste k tomu, aby systém fungoval už od prvého dňa."O približne dva mesiace to celé vypukne. Sme presvedčení, že ľudia na Slovensku sú z tejto novinky, ktorá výrazne pomôže nielen životnému prostrediu, nadšení rovnako ako my. Ukázal nám to aj prieskum, podľa ktorého až 80 % Slovákov víta právne predpisy prijaté v súvislosti so zálohovaním," vraví Roman Postl, konateľ spoločnosti TOMRA Collection Slovakia "Od januára 2022 Slovensko čaká veľká zmena. Sme hrdí, že ako prvá krajina v regióne strednej Európy zavádzame zálohový systém na jednorazové nápojové obaly v spolupráci s výrobcami, obchodníkmi a s podporou Ministerstva životného prostredia. Zo skúsenosti úspešných krajín, ktoré zálohujú vidíme, že je to jediné reálne riešenie, ako vyzbierať viac ako 90 %´obalov materiál, účinne ich recyklovať a znovu použiť pri výrobe nových obalov spôsobom z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky. Veríme, že spotrebitelia sa do zálohovania s radosťou zapoja a prispejú tak k ochrane životného prostredia," vysvetľuje Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu neziskovej organizácie Správca zálohového systému, ktorá na Slovensku zavedenie zálohového systému koordinuje.TOMRA, ktorá patrí ku globálnym lídrom v oblasti zálohovania a recyklácie, pomáha slovenským maloobchodníkom pripraviť sa na spustenie celého systému na plné obrátky. Zálohomaty od TOMRA prinesú výhody zákazníkom a majiteľom obchodov na celom Slovensku. "Už dnes nájdeme prvé zálohomaty v sieťach zahraničných a domácich obchodov. Spoločne sme spustili pilotné projekty, vďaka ktorým si môžu ľudia zálohovanie vyskúšať ešte pred oficiálnym spustením," vysvetľuje Roman Postl.V Nitre, Senci, Krupine, Košiciach či Nových Zámkoch sa tak v zálohomatoch už počas letných mesiacov vyzbierali v rámci testovacej prevádzky zálohovania prvé desiatky tisíc prázdnych obalov. Práve zálohomaty vďaka svojim vlastnostiam umožňujú zber veľkého množstva obalov v rýchlom čase. Prijímajú, rozpoznávajú, triedia, stláčajú, skladujú a navyše vďaka inteligentným technológiám reportujú a zúčtujú vrátenie zálohy. Zároveň obchodníkovi a Správcovi zabezpečujú v reálnom čase pravidelné a užitočné analýzy."Zálohovanie štartuje od 1. januára 2022. Zálohované obaly bude možné vrátiť v mnohých obchodných prevádzkach, ktoré predávajú potraviny. Nápoje sa budú vracať do odberného automatu-zálohomatu alebo v prípade menších potravín napríklad pri pokladni. Výška zálohu je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, a to 15 centov," dopĺňa informácie o zálohovom systéme Lucia Morvai.Analýzy odhadujú, že na Slovensku sa postupne vyzbiera až 1,2 miliardy prázdnych obalov. TOMRA, ktorá má po celom svete rozmiestnených viac ako 84 000 recyklomatov, sa na výhody zálohovania pozerá zo širšej perspektívy."Vďaka zálohovaniu odbremeníme našu prírodu o množstvo odpadu, čo však nie je jediné pozitívum. V spracovaní a nakladaní s obalmi bude konečne usporiadaný systém, ktorý na Slovensku doteraz chýbal. Budeme mať prehľad v množstve jednorazových obalov a budeme s nimi môcť efektívne nakladať," dopĺňa Roman Postl.Informačný servis