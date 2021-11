SWAN a 4ka prinášajú pevný 5G internet na doma

Prenosová rýchlosť až 250 Mbit/s



25.11.2021 (Webnoviny.sk) -Slovenský telekomunikačný operátor SWAN, v spolupráci s mobilným operátorom 4ka, prinášajú ako prví na Slovensko čisto. Služba ponúka vysoké prenosové rýchlosti až, ktoré uspokoja požiadavky na internetovú konektivitu pre domácnosť a je možné ju kombinovať napr. aj so službou internetovej televízie SWAN GO."SWAN ako prvý na Slovensku začal masovo poskytovať fixné bezdrôtové pripojenie na internet s vysokým objemom dát a dnes pokrýva neobmedzeným fixným LTE internetom viac ako 400 miest a obcí a naše služby využíva viac ako dvadsaťtisíc domácností po celom Slovensku. Ako pionier bezdrôtového internetu dnes prichádzame s komerčnou ponukou na báze najmodernejšej 5G technológie, potvrdzujúc pozíciu slovenského lídra v tejto oblasti," hovorí Juraj Ondriš, generálny riaditeľ SWAN Mobile a predseda predstavenstva SWAN.Domáci internetje dostupný vo vybraných lokalitách 10 mestských častí Bratislavy (Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Nové Mesto, Petržalka, Podunajské Biskupice, Rača, Ružinov, Staré Mesto a Vrakuňa) za akciovýchpri 24 mesačnej viazanosti). Akciová cena platí do 28. 2. 2022, potom štandardná cena je 24,99 Eur mesačne. Postupne sa plánuje pokrytie rozširovať nielen v Bratislave, ale aj v ďalších mestách a obciach na Slovensku. Službatak vo vybraných lokalitách dopĺňa ponuku pevného LTE internetu od SWANu, ktorý dnes využíva viac ako 20 tisíc domácností po celom Slovensku. Preveriť dostupnosť službyna konkrétnej adrese si môže zákazník na zákazníckej linke 0650 123 456, alebo na webe 5GnaDoma.sk "SWAN poskytuje tisícom rezidenčným zákazníkov pevný LTE internet, ktorý je výbornou alternatívou všade tam, kde nie je k dispozícii optické pripojenie. Pri 5G na doma je z pohľadu zákazníka revolúciou hlavne prenosová rýchlosť dát prenášaná vzduchom porovnateľná iba s optickým a káblovým pripojením. Ak si vezmeme, že u LTE sa začínalo rýchlosťami okolo 70 Mbps na zákazníka, tak u fixného 5G je to až 250 Mbps, pričom sme len na začiatku vývojovej cesty a vidíme v 5G ešte obrovský potenciál do budúcnosti," hovorí Juraj Zachar, projektový manažér SWAN.Nová služba na 5G technológii si vyžaduje inštaláciu kvalifikovaným technikom, ktorý dopredu kontaktuje zákazníka a dohodne si s ním termín inštalácie do 10 dní od potvrdenia objednávky. Jednorazový poplatok za inštaláciu vonkajšieho terminálu je 49,99 Eur, pričom do 28. 2. 2022 platí akciová cenapri 24 mesačnej viazanosti.5G je najmodernejšia technológia, ktorá prináša vysokorýchlostný internet prostredníctvom bezdrôtových sietí podobne, ako je to aj u pevného LTE internet. Veľkou výhodou služby je, že sa signál šíri vzduchom a internetové pripojenie je preto nezávislé od káblovej infraštruktúry v danej lokalite. Voči LTE technológii 5G predstavuje evolučný skok, ktorý prináša zákazníkom podstatne vyššie prenosové rýchlosti a svojimi parametrami sa približuje optickému internetu.5G signál je v domácnosti prijímaný pomocou 5G terminálu - malej vonkajšej antény veľkosti zápisníka, ktorý môže byť umiestnený na vonkajšej strane objektu, streche, balkónovom zábradlí a pod. V interiéri je možné ho prepojiť s akýmkoľvek WiFi routerom zákazníka, pričom SWAN k službe ponúka prémiový dvojpásmový bezdrôtový gigabitový WiFi router pracujúci na frekvenciách 2,4 aj 5 GHzza jednorazový poplatok"S 5G na doma sa nám podarilo vytvoriť kvalitný produkt, ktorý dáva za rozumnú cenu možnosť vynikajúcej internetovej konektivity pre zákazníkov s vysokými požiadavkami na prenosovú rýchlosť, ktorí sú mimo pokrytia optickým pripojením. Chceme tak zákazníkom ponúknuť rýchlosť porovnateľnú s optickým pripojením v lokalitách mimo dostupnosti optiky," hovorí Ján Matiaska, Head of Product Development v spoločnosti SWAN.Informačný servis