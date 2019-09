Ostrý prejav D. Trumpa voči Číne znížil ceny ropy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Houston 24. septembra (TASR) - Ceny ropy klesli o vyše 2,6 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 63 USD za barel (159 litrov), keď trhy reagovali na ostrú kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Pekingu. Trumpov prejav naznačil, že obchodné spory medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta ešte zďaleka nie sú zažehnané. To môže znamenať ďalšie spomaľovanie rastu čínskej ekonomiky, a tým len malé šance na zvýšenie dopytu po rope.Trump počas svojho vystúpenia v rámci Valného zhromaždenia OSN v New Yorku skritizoval obchodné praktiky Číny a dodal, že nebude akceptovaťCena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri klesla do 20.27 h SELČ o 1,78 USD (2,75 %) na 62,99 USD (57,25 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 57,11 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,53 USD (2,61 %).(1 EUR = 1,1003 USD)