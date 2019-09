M. Jenča: Prejav Z. Čaputovej o klíme zaujal OSN

Vystúpenie prezidentky SR Z. Čaputovej na Klimatickom summite OSN. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Bratislava 24. septembra (TASR) – Prejav slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej na pondelkovom klimatickom summite v New Yorku zaujal účastníkov podujatia aj predstaviteľov OSN. V rozhovore pre TASR to v utorok povedal námestník generálneho tajomníka OSN pre Európu, Strednú Áziu a Severnú a Južnú Ameriku pre politické a mierové otázky a odbor mierových operácií Miroslav Jenča.uviedol Jenča.Prezidentka podľa neho zareagovala na výzvu generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, aby účastníci summitu hovorili o konkrétnych opatreniach. Ako zdôraznil, Čaputová mala krátky, veľmi zrozumiteľný prejav s jasnými cieľmi a príspevkami Slovenska k boju proti globálnemu otepľovaniu a klimatickým zmenám. Dodal, že slovenská prezidentka má okrem toho v OSN v tejto oblasti aj "morálnu váhu", keďže problematike sa venovala aj pred nástupom do funkcie hlavy štátu.V ďalšej časti rozhovoru Jenča pripomenul, že Slovensko má významné zastúpenie v štruktúrach OSN.konštatoval námestník generálneho tajomníka OSN.Na vysokých postoch v OSN má Slovensko v súčasnosti troch predstaviteľov, okrem neho samotného aj výkonnú tajomníčku Ekonomickej komisie OSN pre Európu Oľgu Algayerovú a osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka OSN pre koordináciu procesu v Libanone Jána Kubiša. V minulosti zastávali významné funkcie v OSN minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorý bol predsedom Valného zhromaždenia, a tiež bývalý šéf diplomacie Eduard Kukan.povedal Jenča. Spresnil, že Slováci v OSN preukázali svoje kvality napríklad pri sprostredkovaní mierových procesov.dodal námestník generálneho tajomníka OSN.