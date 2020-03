Osud najvyšších hokejových súťaží v Česku je nejasný, pre koronavírus zvolávajú krízovú schôdzu

Česi môžu hrať len s prázdnymi tribúnami

Slováci zakázali všetky športové podujatia

10.3.2020 (Webnoviny.sk) - Bezpečnostná rada štátu v utorok v Českej republike do odvolania zrušila všetky športové, kultúrne a iné hromadné podujatia s účasťou nad 100 osôb. Nariadenie, ktoré ma zamedziť šíreniu koronavírusu, bude platné od 18.00 h a môže významne ohroziť program športových súťaží v krajine. O ich osude budú v priebehu dňa rokovať predstavitelia jednotlivých líg."Tieto opatrenia sú podľa nás nutné, pretože viacero štátov v Európe stále nemá koronavírus pod kontrolou," vyhlásil český premiér Andrej Babiš, ktorý následne doplnil: "Zápasy sme neriešili, ale je možné, že napr. hokejové stretnutia sa uskutočnia podobne ako biatlon bez divákov."V českej najvyššej hokejovej súťaži sa rozbieha kľúčová fáza sezóny v podobe play-off. Vláda síce nezakázala pokračovanie súťaže, ale jedine v režime s prázdnymi tribúnami. Definitívne rozhodnutie bude preto na vedení súťaže."Zvolávame krízovú schôdzku, na ktorej budeme rozoberať možný plán a riešenie situácie. Viac zatiaľ nemôžem povedať," uviedol pre Sport.cz šéf hokejovej extraligy Josef Řezníček, ktorého doplnil hovorca Českého zväzu ľadového hokeja Zdeněk Zikmund. "Stanovisko k situácii vydáme okolo obeda," cituje ho portál iDnes.cz.O osude futbalovej Fortuna ligy by sa malo rozhodnúť v stredu po zasadnutí výkonného výboru Ligovej futbalovej asociácie.Slovensko v pondelok pristúpilo ešte k radikálnejšiemu kroku. Na štrnásť dní zakázalo usporadúvať akékoľvek športové podujatia, na čo museli jednotlivé ligy zareagovať prerušením sezóny. Rovnaká situácia platí aj v Taliansku, ktoré je z európskych krajín najviac postihnuté koronavírusom. Na Apeninskom polostrove však budú platiť sprísnené opatrenia až do 3. apríla.Hrozba koronavírusu spôsobila aj to, že viaceré duely futbalovej Ligy majstrov či Európska liga sa odohrajú bez prítomnosti divákov.Súboj medzi Bazilejom a Frankfurtom sa dokonca pre rozhodnutie švajčiarskych úradov vôbec neuskutoční. Preventívne kroky urobili aj v zámorí, kde v NHL, MLS, MLB a NBA zakázali novinárom vstup do hráčskych šatní.