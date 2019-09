Osud včiel v centre pozornosti. Obuli sa do toho i známi influenceri

Chýbajúci med bude najmenší problém

Pomoc je na ceste, stačí málo

2.9.2019 (Webnoviny.sk) - " Keď vymrú včely, ľudstvu nezostáva viac, než štyri roky života" – výrok často pripisovaný slávnemu fyzikovi Albertovi Einsteinovi. Azda nebol jediným, kto veril Možno si poviete, nebudú včely, no tak nebude med. Nevadí. To by ale znamenalo ešte "ten najmenší" problém.Úbytok včely medonosnej by pravdepodobne viedol aj k vyšším cenám potravín a k problémom s ich dostupnosťou. Bez včiel by nebol nielen med, káva, ale ani iné bežné potraviny, ako napríklad paradajky, uhorky, cibuľa, strukoviny, bobuľové ovocie a mnohé iné. Podľa údajov Organizácie Spojených národov od včiel tiež závisí až 1,4 miliardy pracovných miest na svete.Nehovoríme ani zďaleka o chýbajúcom skle medu na polici v špajze.Toto leto sa spustila iniciatíva podpísaná značkou Lišiak zo sadu, ktorý si uvedomuje, že v ohrození sú napríklad aj jablká – mimo iné hlavná surovinou pri výrobe sajdra. Cieľom kampane s názvom Sajder budúcnosti je nielen zviditeľniť samotnú tému, ale i aktívne pomôcť. Pre začiatok trom vybraným organizáciám. Pridali sa už mnohé známe tváre sociálnych sietí. Tie promovali na mieru vytvoreného Lišiaka bez sadu – a v ňom čistú vodu, aby demonštrovali dôležitosť včiel. Pridajte sa k nim aj vy. Výťažok tak poputuje nie na jednu, ale hneď na tri dobré veci. Podporí projekt Včelí kRaj, ktorý vďaka tomu začne s budovaním vzdelávacieho centra so zameraním na význam opeľovačov pre človeka a krajinu. CEEV Živica so svojím projektom Mestské včely zafinancuje prevádzku Rozprávkovej včelnice vo Zvolene a do tretice, Zóny bez pesticídov, zabezpečia vzdelávanie na školách, príručky pre mestá a vytvoria vôbec prvú aplikáciu o používaní pesticídov.Kúpou kúska z danej kolekcie prispejete rovnako tak na pomoc organizáciám.Pridajte sa jednoduchou cestou k zástupu organizácií i známych osobností, ktorí si uvedomujú, že ich úhyn včiel by bol pre nás fatálny.Osud včiel v centre pozornosti. Obuli sa do toho i známi influenceriInzercia