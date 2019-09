Trnavský kraj začal rekonštrukciu cesty na úseku Podbranč – Myjava

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vladimír Miček Foto: TASR - Vladimír Miček

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podbranč 2. septembra (TASR) – V pondelok sa začala rekonštrukcia cesty II/581 na úseku Podbranč – Myjava. TASR o tom informoval podpredseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Pavol Kalman.Celková predpokladaná výška oprávnených výdavkov bola viac ako tri milióny eur.uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Ako ďalej doplnil, modernizácia úseku by mala byť zrealizovaná do konca roka.Na zlom stave cesty sa podpísala aj hustá kamiónová doprava.doplnil predseda TTSK.doplnil Kalman.Práce sa budú vykonávať na približne 3,5-kilometrovom úseku so šírkou piatich metrov vo ôsmich etapách.informoval o tom zástupca firmy Strabag, ktorá rekonštrukciu realizuje, Anton Boc.Ako ďalej doplnil, budú realizované kompletne nové odvodnenie cesty a nový asfalto-betónový koberec.uviedol Boc.