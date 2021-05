Osuský sa v parlamente zastal Kolíkovej a Kollára sa spýtal na sľúbené nájomné byty

Dezinformácie a nepravdy

14.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Za ľudí ) kritizuje, že taký inštitút, akým je kolúzna väzba, je prerokúvaný ako poslanecký návrh. O kolúznej väzbe hovorí ako o kľúčovom inštitúte v rámci trestného konania. Podotkla, že na príprave zmeny legislatívy sa vôbec nezúčastnili orgány činné v trestnom konaní.Povedala to v rozprave k návrhu novely Trestného poriadku. Právnu úpravu do parlamentu predložila poslankyňa za hnutie Sme rodina Petra Hajšelová . Kolúzna väzba by mohla vďaka zmene legislatívy trvať najviac päť mesiacov. Kolíková návrhu vyčíta aj to, že neobsahuje žiadne prechodné ustanovenia.Ministerka dôrazne odmieta právnu úpravu, ktorá je navrhovaná takýmto spôsobom. Podľa nej sa môže narušiť trestné konanie či zmariť trestné vyšetrovanie vo veciach, v ktorých sú obvinené osoby v kolúznej väzbe. Dodala, že v rozprave zaznelo veľa dezinformácií a neprávd, ktoré súvisia s väzbou.Uviedla, že v kolúznej väzbe je sedem osôb a z nich sú traja, o ktorých vie verejnosť a súvisia s kauzami, ktoré sú vyšetrované.Tvrdí, že vo vládnom návrhu zákona je pripravená postaviť sa ku kolúznej väzbe a riešiť ju. To znamená sprísniť podmienky, keď sa o nej rozhoduje. Ministerstvo spravodlivosti tiež chce podľa nej skrátiť celé trestné konanie, s úpravou legislatívy by mali prísť na ďalšiu schôdzu parlamentu.Predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) v rozprave uviedol, že Kolíkovú prosil o zmenu zákona na jeseň minulého roka.„Ja si myslím, že priemerný právnik by to za tri-štyri mesiace zhltol. Vy ste sa na to vykašľali, pani ministerka," zdôraznil. Spýtal sa jej, koľko mŕtvych ešte potrebuje. V druhom čítaní sa podľa neho dajú všetky veci v návrhu Hajšelovej ešte upraviť. Peter Osuský (klub SaS ) sa zastal Kolíkovej a spýtal sa Kollára, koľko zo sľúbených nájomných bytov už stojí. Poukázal, že Kolíková problémy okolo kolúznej väzby zdedila. Ondrej Dostál (klub SaS) podotkol, že nedávno parlament schvaľoval Programové vyhlásenie vlády (PVV) Podľa Dostála sa treba pozrieť na to, koľko bolo zrealizovaných vecí z kapitoly ministerstva spravodlivosti a koľko z iných kapitol.Na základe zmien v Trestnom poriadku sa má skrátiť aj základná lehota väzby, a to zo sedem na šesť mesiacov. Skrátiť sa majú celkové lehoty väzby v prípravnom konaní spolu s väzbou v konaní pred súdom, a to diferencovane.Ak je vedené trestné stíhanie pre zločin, lehota sa skracuje z 36 mesiacov na lehotu 24 mesiacov. Ak je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin, lehota sa skracuje zo 48 mesiacov na 36 mesiacov. Diferencovane skrátiť sa majú aj lehoty väzby v prípravnom konaní.Ak je vedené trestné stíhanie pre prečin, skracuje sa lehota zo siedmych na šesť mesiacov. Ak je vedené trestné stíhanie pre zločin, skracuje sa lehota z 19 mesiacov na 12 mesiacov. Ak je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin, lehota 25 mesiacov sa skracuje na 19 mesiacov.