Otázka obsadenia postu predsedu parlamentu nie je podľa Gašpara uzavretá, koalícia o nej naďalej diskutuje

Voľba šéfa parlamentu

Politická realita

10.9.2024 (SITA.sk) - Otázka obsadenia postu predsedu parlamentu nie je uzavretá a v koalícii sa o nej naďalej diskutuje. Na tlačovej besede to uviedol podpredseda parlamentu Tibor Gašpar Smer-SD ).Dodal, že predpokladá, že o danej záležitosti budú naďalej diskutovať, je ale toho názoru, že s konkrétnym riešením by mali prísť až po tom, ako sa dohodnú všetci traja koaliční partneri.Krok opozície, ktorá chce na post predsedu NR SR nominovať Františka Mikloška KDH vníma ako deklaratórny, myslí si, že koalícii takto odkazujú, aby sa (v koalícii) poponáhľali s voľbou šéfa parlamentu.„My chceme, aby sa to riešilo, ako sa hovorí, vo vlastnej kuchyni, až potom sa predstavili riešenia," vyjadril sa. Rovnako pripustil, že v prípade potreby úpravy koaličnej zmluvy by sa k tomu zrejme pristúpilo.Zdôraznil, že tá aktuálna stále platí. „Nevylučujem, že v rámci nových dohôd môže dôjsť k nejakým zmenám v koaličnej zmluve," pripustil Gašpar.Podotkol, že sám je za dodržiavanie koaličnej zmluvy, no s odkazom na premiéra Roberta Fica dodal, že je potrebné prijať politickú realitu. Tá je podľa neho taká, že expredseda Hlasu Peter Pellegrini sa stal prezidentom a k tomu podľa neho prispeli aj ostatné koaličné strany, vrátane SNS.Predseda národniarov Andrej Danko dlhodobo prejavuje záujem o kreslo predsedu parlamentu, ktoré podľa koaličnej zmluvy prináleží Hlasu. Podľa Gašpara je možné diskutovať o tom, či nie je potrebné vykonať nejaké zmeny na určitých postoch.