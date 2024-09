Brezno je od septembra definitívne bez herní a kasín

10.9.2024 (SITA.sk) - V auguste skončila platnosť posledných udelených licencií na prevádzku hazardných hier v Brezne, takže mesto je od septembra definitívne bez herní.Informuje o tom na sociálnej sieti primátor Tomáš Abel s tým, že nepočítajú ani so žiadnou alternatívou v podobe kasín a podobne. Celoplošný zákaz hazardu odhlasovali mestskí poslanci ešte v decembri 2020.„Aj keď toto riešenie predstavuje určitý výpadok zdrojov v mestskom rozpočte, je to správne riešenie. Hazard postihuje hlavne nízkopríjmové skupiny obyvateľov a má častokrát za následok rozpad rodín, kde som sa s viacerými aj stretol. Boli to rôzne a smutné príbehy. Okrem iných pozitív tohto rozhodnutia je aj to, že narúšanie verejného poriadku v okolí herní je už tak od začiatku mesiaca v našom meste minulosťou,“ konštatuje primátor s poďakovaním za podporu kolegom z mestského zastupiteľstva a širokej verejnosti.