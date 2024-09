Otázka predsedu parlamentu zostáva nevyjasnená a diskusie pokračujú, priznáva Danko

1.9.2024 (SITA.sk) - Koalícia zatiaľ nemá dohodnuté, kto bude novým šéfom parlamentu. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to povedal šéf koaličnej SNS Andrej Danko s tým, že táto téma bude ešte predmetom diskusie.„V koaličnej zmluve je aj veľa nejasností, ktoré si musíme upraviť," povedal Danko v súvislosti s faktom, že podľa zmluvy patrí post šéfa parlamentu strane Hlas-SD . Ako ďalej povedal, neskutočne si v tejto súvislosti váži podporu premiéra Roberta Fica . „Parlament funguje, nič sa nedeje," doplnil Danko.Opozičný poslanec Martin Dubéci Progresívne Slovensko ) v tejto súvislosti poukázal ta to, že koalícia voľbu predsedu parlamentu neustále odkladá.„To čo táto koalícia rieši sú funkcie a fleky a jednoducho sú v sebe zaseknutí," skonštatoval v súvislosti so sporom SNS a Hlasu. Zároveň Dubéci pripomenul, že PS chce v tejto súvislosti na najbližšej schôdzi národnej rady iniciovať bod programu, ktorým bude voľba predsedu parlamentu.„Nech koalícia ukáže, že to dokáže zvládnuť," dodal Dubéci.