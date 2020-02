Otázky a odpovede o koronavíruse

Napríklad respirátory a rúška sú už nedostatkovým tovarom. Ako informovala obsahová manažérka portálu Heureka.sk Alexandra Čermáková, rapídne sa o tento tovar zvýšil záujem na celom Slovensku aj v e-shopoch.

„Vyhľadávanie výrazov „respirátor“ a „respirátor FFP3″ vzrástlo len za niekoľko desiatok hodín o stovky percent,“ uviedla Čermáková.

Česi pritom prepadli vlne paniky ešte viac. Na českej Heureke za rovnaký vyhľadávanie prostriedkov chrániacich pred nákazou z ovzdušia narástlo o tisíce percent.

Otázky a odpovede

Infolinka Úradu pre verejné zdravotníctvo bola taká preťažená, že ďalšie čísla museli pridať aj v ostatných krajských mestách.

Informácií je pritom dosť. Samotný ÚVZ na svojom webe zriadil samostatnú sekciu venovanú koronavírusu. Pravidelne o opatreniach informuje aj ministerstvo zdravotníctva a médiá.

Otázky sa pritom často opakujú. Poďme si ich zodpovedať.

Čo je koronavírus?

Koronavírus je označenie pre niekoľko rôznych rodov vírusov. Typické je pre ne usporiadanie výčnelkov na povrchu, ktoré pripomína slnečnú korónu – odtiaľ pochádza ich pomenovanie.

Do polovice minulého storočia sa koronavírusy nachádzali len u zvierat. Našli si však cestu, ako sa preniesť na človeka.

Aké ochorenie spôsobuje koronavírus?

Stručne povedané – ochorenia dýchacích ciest. Koronavírusy spôsobujú ochorenie, ktorému bežne hovoríme „prechladnutie“. Čiže neplatí, že koronavírusy spôsobujú závažné smrteľné ochorenia.

Aj to sa však môže stať. Medzi vážne ochorenia patria SARS a MERS.

Nový vírus dostal pomenovanie Covid-19.

Aké vážne je to ochorenie?

Smrtnosť, teda priemerný počet úmrtí na dané ochorenie, je v súčasnosti na úrovni 3 %. V skutočnosti môže byť nižšie, nakoľko množstvo ľudí môže na vírus ochorieť, ale bez problémov sa uzdraví a nikdy sa nedozvie, že malo vírus Covid-19.

Podľa prvej štúdie v Číne dosahuje smrtnosť u mužov 2,3 % až 2,8 % u mužov a 1,7 % u žien.

Pre porovnanie – smrtnosť na najzávažnejšie subtypy chrípky je mierne nad 2 %. S dodatkom, že nie vždy sa chrípka uvádza ako príčina smrti.

Pre koho je koronavírus nebezpečný?

Nový koronavírus pri hľadaní cestičiek, ako sa prenášať medzi ľuďmi, sprvu obchádzal deti. Všetci nakazení boli dospelí. To už neplatí.

I tak je však medzi nakazenými relatívne málo detí.

Podobne ako v prípade iného zápalu pľúc či chrípky, je vírus nebezpečný najmä pre starších ľudí, pacientov s chronickými ochoreniami a zníženou imunitou.

Prečo sa teda robia také opatrenia?

Osobitná nemocnica v Číne, zatváranie hraníc, dvojtýždenná karanténa, evakuácia občanov. Ak sa teda vírus nejaví byť taký závažný, prečo sú okolo neho také manévre?

Pri prevencii sa jednoducho neriskuje. V súčasnosti vidíme, že vírus nespôsobuje toľko úmrtí, ale pred mesiacom to nikto nemohol vidieť. Smrtnosť sa rovnako dobre mohla začať zvyšovať. Vírus nebol prebádaný a nevedelo sa nič o mechanizme jeho prenosu. Aj teraz informácie prichádzajú len postupne.

Ďalší dôvod je, že ide nový vírus. Ľudia proti nemu nemajú imunitu, pretože sa s ním nikdy nestretli. Nebolo teda možné predpovedať, ako zareagujú.

A stále nie sme za vodou. Nestretli sa s ním totiž nielen ľudia, ale ani iné vírusy. Práve pri stretnutí vírusov totiž vznikajú mutácie a čím viac sa nový koronavírus šíri, tým viac stúpa možnosť, že narazí na iný vírus a z ich mutácie môže vzniknúť ďalší.

No a napokon – vždy je lepšie neochorieť.

Môžem sa nakaziť koronavírusom?

V súčasnosti je to u nás krajne nepravdepodobné. Prípady infekcie hlásia najbližšie v Nemecku, Francúzsku a Taliansku. Vzhľadom na prijaté opatrenia je takmer nemožné, aby ste koronavírus chytili len tak, „vo voľnej prírode“. Prichádzajúci z postihnutých oblastí sú totiž odchytávaní už na letiskách a karanténe sa nevyhnú.

Svoje o tom vedia dvaja muži, ktorí prileteli cez Prahu. Nemajú žiadne príznaky, ich testy boli negatívne, no aj tak si dva týždne posedia na infekčnom v karanténe.

Všeobecne sa koronavírus šíri vzduchom, teda kontaktom s nakazeným človekom. Inkubačný čas je 2 až 14 dní, pričom je pravdepodobné, že nákazlivý môže byť aj človek, ktorý ešte sám príznaky nemá, prípadne nikdy neochorie.

Do Talianska zavliekol ochorenie človek, ktorý sa vrátil z Číny. Nemal príznaky a javí sa byť imúnny.

Chráni rúško pred nákazou?

Nie. Úlohou bežne predávaných rúšok na tvár nie je chrániť človeka pred nákazou zvonka, ale naopak, limitovať prenos vírusov a baktérií z neho na iných ľudí. Čo v chrípkovej sezóne nie je zlý nápad, avšak s koronavírusom nesúvisí.

„V zahraničí, v oblastiach, kde je potvrdených viacero prípadov ochorenia s väčším počtom osôb (letiská, stanice, obchodné centrá, námestia) odporúčame používať respirátory,“ dodáva ÚVZ.

Treba sa obávať zásielok z Číny?

Ak patríte k tým, čo si objednávajú tovar z Číny, môžete si balík pokojne vyzdvihnúť na pošte.

Vírusy sú síce vynaliezavé, ale majú zásadnú slabinu: mimo hostiteľského organizmu dlho neprežijú. Po niekoľkých týždňoch cestovania sú už jednoducho dávno mŕtve.

Aké sú príznaky ochorenia na koronavírus?

Rovnaké ako pri iných respiračných ochoreniach:

horúčka

kašeľ

dýchavičnosť

zápal pľúc

Ak ste však vy alebo vaši blízki neboli v Číne alebo v inej krajine, kde sa vírus potvrdil, môžete ostať pokojní: s najväčšou pravdepodobnosťou ide o prechladnutie alebo chrípku.

Ako sa lieči ochorenie na koronavírus?

Podobne ako v prípade väčšiny vírusových ochorení si telo s infekciou poradí samo. Osobitná liečba zatiaľ neexistuje, i keď možný účinok hlásia v prípade kombinácie antivirotík používaných pri iných ochoreniach.

V žiadnom prípade neberte „preventívne“ antibiotiká. Po prvé, na žiadne vírusy nezaberajú, po druhé tým vytvárate cestu pre rezistentné baktérie.

Existuje vakcína proti koronavírusu?

Zatiaľ nie. Hoci sa na nej pracuje, môže to potrvať niekoľko mesiacov.

Kedy to skončí?

To zatiaľ nikto nevie. Zastaviť šírenie vírusu by mohol pomôcť koniec chrípkovej sezóny na severnej pologuli, čo sú ešte dva mesiace. Závisieť to bude aj od pokroku v liečbe a vývoji vakcíny.

Takisto sa nevie, či nový koronavírus tu s nami ostane. Napokon, SARS sa neobjavil od januára 2004.

Ďalšie otázky? Ak ste odpoveď na svoju otázku u nás nenašli, skúste odpoveď nájsť na stránke Úradu verejného zdravotníctva. V prípade ďalších otázok môžete použiť mail novykoronavirus@uvzsr.sk. K dispozícii sú aj telefonické linky: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812