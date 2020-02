Nový koronavírus môže ohroziť ľudské práva, tvrdí Amnesty International

Zastrašovanie a vypočúvanie

Ochrana ľudí pred diskrimináciou

6.2.2020 - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) vyzvala vlády na celom svete, aby sa vyhli porušovaniu ľudských práv v snahe zabrániť šíreniu epidémie nového koronavírusu, ktorý má v Číne na konte už vyše 560 obetí. AI varovala pred zvýšeným používaním cenzúry, svojvoľného zatýkania a ďalších reštrikcií, pričom vyzvala úrady, aby všetkým zasiahnutým zabezpečili prístup k zdravotnej starostlivosti.Organizácia v stanovisku uviedla, že aktivisti snažiaci sa šíriť informácie o víruse cez sociálne médiá a ďalšie prostriedky čelia zastrašovaniu alebo vypočúvaniu. Takéto kroky na zamedzenie toku informácií môžu byť podľa AI "katastrofálne kontraproduktívne", upozorňuje skupina.Za jednu z najväčších hrozieb pritom označila diskrimináciu a xenofóbiu vyplývajúcu z obáv pred infikovaním sa, a to v Číne i mimo nej. Ľudskoprávna organizácia poznamenala, že niektoré osoby odmietajú ubytovať, štáty im bránia vycestovať a trpia tiež únikom osobných údajov cez internet.“Čínska vláda by mala prijať opatrenia na ochranu ľudí pred diskrimináciou, zatiaľ čo iné vlády vo svete by mali zaujať nulovú toleranciu voči rasizmu namierenému proti osobám čínskeho a ázijského pôvodu," uviedol regionálny šéf AI Nicholas Bequelin.Novým koronavírusom sa na celom svete nakazilo už viac ako 28 000 ľudí. Okrem Číny hlásia prípady aj z viac ako dvoch desiatok ďalších krajín.