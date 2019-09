OTP Banka už tradične vypláca príspevky na vzdelávanie. Na pobočkách sa tvoria dlhé rady

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.9.2019 (Webnoviny.sk) -Žiaci materských, základných a stredných škôl získajú v rámci programu 70 eurový príspevok a študenti vysokých škôl 10 eur. Príspevky na financovanie vzdelávania vypláca Správca nadácie Gábora Bethlena prostredníctvom OTP banky už ôsmy krát. Pre školský rok 2019/2020 bol príspevok odsúhlasený viac ako 44 000 žiakom a študentom. Tento počet znamená najmä v prvých týždňoch zvýšený nápor na hotovostné operácie v tridsiatich pobočkách OTP Banky zapojených do projektu vyplácania príspevkov.Po organizačnej stránke projekt zastrešuje Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, ktorý zároveň schvaľuje žiadosti o finančný príspevok. OTP Banka následne zabezpečí ich vyplatenie.OTP Banka uprednostňuje vyplácanie príspevkov na účet. Je to pre všetkých klientov najrýchlejšia cesta, ako sa k peniazom dostať. Na všetky účty vedené v OTP Banke budú príspevky odoslané a pripísané ešte v deň začatia vyplácania, teda 27. septembra. Všetci ostatní, ktorí sa spoliehajú na hotovosť, budú musieť navštíviť pobočku OTP Banky."Každý rok sa pred pobočkami OTP Banky tvoria v súvislosti s vyplácaním príspevkov Správcu nadácie Gábora Bethlena rady čakajúcich. V tomto čase vždy niekoľkonásobne narastie počet klientov, ktorí vyberajú príspevok v hotovosti, kvôli čomu sa predlžuje aj doba obsluhy na pobočkách. Naši pracovníci robia všetko pre to, aby sme v čo najkratšom čase zabezpečili pre všetkých našich klientov štandardný komfort bežnej prevádzky pobočky," povedal hovorca OTP Banky Róbert Varšányi.