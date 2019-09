Vyše polovica druhov stromov rastúcich len v Európe je ohrozená

ILustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 27. septembra (TASR) - Viac než polovici druhov stromov, ktoré rastú len v Európe, hrozí vyhynutie. Vyplýva to zo štúdie Medzinárodnej únie pre ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN), ktorú zverejnili v piatok. Stromy sú podľa nej pod tlakom inváznych škodcov, nadmerného výrubu i rozvoja miest.Z Európy by mohlo zmiznúť 42 percent zo 454 druhov stromov, ktoré rastú na našom kontinente, a až 58 percent z 265 druhov stromov, ktoré nerastú na iných kontinentoch, uviedla IUCN. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.IUCN - medzinárodná organizácia sídliaca vo Švajčiarsku ktorá udržiava tzv. Červený zoznam ohrozených druhov rastlín a živočíchov - vydala nové hodnotenie sekcie stromov v tomto zozname. Aktualizácia zaraďuje 15 percent druhov stromov v Európe do kategórie "kriticky ohrozené", čo je len jeden stupeň od vyhynutia.IUCN označila vývoj týkajúci sa druhov stromov v Európe zas tým, že za ich úbytkom sú najmä škodcovia a choroby, ako aj invázne rastliny vysádzané ľuďmi.uviedol vedúci oddelenia IUCN pre Červený zoznam Craig Hilton-Taylor.Vo vyhlásení vyzval na spoločné úsilie zamerané naa osobitne vyzdvihol potrebu začleniť ohrozené druhy do pravidelného plánovania funkčného využitia a ochrany územia.Medzi ohrozenými druhmi je pagaštan konský i viaceré druhy jarabiny. Pagaštan konský zaradila IUCN po výraznom úbytku tohto druhu po celej Európe medzidruhy, čo je prvý stupeň ohrozenia. Tieto stromy poškodzuje najmä invázny druh hmyzu ploskáčik pagaštanový, ktorý sa rýchlo rozšíril z Balkánu do zvyšku Európy, no tiež výruby, lesné požiare a turizmus.