Otužilci ovládli Zlaté piesky. Viac než 100 dobrovoľníkov vyjadrilo v ľadovej vode solidaritu s ľuďmi bez domova – FOTO

Najťažšie obdobie roka

Na Slovensku žije bez domova vyše 71-tisíc ľudí

2.2.2025 (SITA.sk) - Na Zlatých pieskoch v Bratislave sa zišlo viac ako 100 „Dobroborcov“, ktorí hromadným vstupom do ľadovej vody vyjadrili solidaritu s ľuďmi bez domova. Nezisková organizácia Depaul Slovensko , ktorá charitatívne otužovanie organizovala, upozornila na dôležitosť pomoci ľuďom na ulici.Záštitu nad podujatím prevzala slovenská ľadová diaľková plavkyňa a filantropka Soňa Rebrová. Ako uviedla organizácia Depaul, zima je pre ľudí bez domova najťažším obdobím roka, hrozí im podchladenie, omrzliny a zhoršenie zdravotných problémov.„Otužilci sú borci, ktorí pre svoje zdravie vydržia byť v ľadovej vode približne päť minút. My sme ich nazvali Dobroborci, pretože vďaka otužovaniu pomáhajú šíriť myšlienku pomoci ľuďom bez domova,“ uviedol Jozef Kákoš , riaditeľ Depaul Slovensko, ktorá pracuje s ľuďmi bez domova už 18 rokov. Podobne ako otužilci sú aj ľudia bez domova vystavení dlhodobo chladu.„Na rozdiel od nich, my sa vieme ísť zohriať domov, vykúriť si auto, urobiť si horúci čaj, navariť polievku. Myslím si, že pre bežného človeka by bolo mimoriadne náročné vydržať jednu noc na ulici v zime. A to aj pre otužilca. Vystaviť sa chladu krátkodobo a dlhodobo je veľký rozdiel,“ povedala za otužilcov ambasádorka Rebrová.Podľa sčítania obyvateľov z roku 2021 žije na Slovensku vyše 71-tisíc ľudí bez domova. Depaul Slovensko ročne poskytne služby viac ako dvom tisícom ľudí v núdzi.„Denne im v rámci našich zariadení poskytujeme teplé jedlo, nocľah v bezpečí a teple, ošatenie, hygienu, základné ošetrenie, sociálne poradenstvo, pomoc s hľadaním práce a bývania. Bez pomoci verejnosti by sme nedokázali služby poskytovať každému, kto sa na nás obráti,“ vysvetlil Kákoš s tým, aby sme boli počas zimy viac všímaví k ľuďom vonku.„Tiež sa ich môžeme opýtať, čo by takýto človek potreboval. Môže to byť čaj, teplé oblečenie, deka, rozhovor, pomoc s nasmerovaním na sociálnu službu v okolí. Ak vidíme človeka na ulici a nereaguje, zavolajme pomoc na čísle 155 alebo 112,“ doplnil Kákoš a upriamil pozornosť aj na projekt s darovaním tepla a bezpečia prostredníctvom symbolickej adopcie postele na ich webovej stránke.