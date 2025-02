Rusko čelí vysokým stratám na východe Ukrajiny, pri meste Pokrovsk stratilo v januári 15-tisíc vojakov

2.2.2025 (SITA.sk) - Ruská armáda v januári na fronte pri meste Pokrovsk na východe Ukrajiny stratila 15-tisíc vojakov. Z nich približne 7-tisíc prišlo o život. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedol to na komunikačnej platforme Telegram hlavný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny Oleksandr Syrskyj „Ukrajinskí obrancovia neustále spôsobujú útočníkom straty. Front pri Pokrovsku zostáva jednou z najintenzívnejších (vojnových zón)," uviedol Syrskyj. Pokrovsk je dôležitým zásobovacím uzlom pre ukrajinské sily. Ak by sa ho Rusko zmocnilo, otvorilo by mu to cestu k mestu Dnipro.