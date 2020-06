Otváranie hraníc pokračuje. Slováci môžu vycestovať do ďalších štyroch krajín

Druhý stupeň výstrahy v Sliezsku

Preukázanie sa negatívnym testom

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - Slováci môžu od soboty voľne cestovať do Poľska, Čiernej Hory, Monaka či na Faerské ostrovy. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Občania, ktorí sa vracajú z Bulharska, Cypru, Česka, Čiernej hory, Dánska, a to aj vrátane samosprávneho územia Faerskych ostrovov, Estónska, Fínska, Grécka, Chorvátska, Islandu, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Monaka, Nemecka, Nórska, Poľska, Rakúska, Slovinska či Švajčiarska tak nemusia ísť do domácej izolácie ani predložiť negatívny RT-PCR test na ochorenie Covid-19.Ministerstvo však odporúča občanom, ktorí sa nachádzajú v týchto krajinách, dbať na zvýšenú opatrnosť a priebežne sledovať opatrenia zavedené predmetnými štátmi v epidemiologickej, karanténnej, bezpečnostnej a dopravnej oblasti.Vo vzťahu k územiu Sliezskeho veľkovojvodstva v Poľsku naďalej platí druhý stupeň výstrahy, a to odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania.Ministerstvo dodáva, že informácie o hraničnom režime sú zverejnené a pravidelne aktualizované na jeho webovom sídle. Pre všetky ostatné štáty sveta naďalej ministerstvo odporúča občanom nevycestovať.Osoby, ktoré prichádzajú z iných ako uvedených destinácií, sa potrebujú preukázať negatívnym testom na Covid-19, nie starším ako 96 hodín, a to príslušníkovi Policajného zboru SR „Po vstupe na územie Slovenska hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať negatívny výsledok testu na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva,“ upozorňuje ministerstvo.Odporúča tiež všetkým občanom nachádzajúcim sa v zahraničí, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie na webovom sídle MZVEZ SR alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.Slováci sa v prípade núdze môžu obrátiť na zastupiteľský úrad Slovenska akreditovaný pre konkrétny štát, v ktorom sa občan nachádza alebo na Konzulárne informačné centrum/Diplomatickú službu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na čísle +421 2 5978 5978.