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01. októbra 2026
Otvorená Kultúra a Anténa predložili FPU desiatky pripomienok k nastaveniu podpornej činnosti na budúci rok
Tagy: Anténa - sieť pre nezávislú kultúru Mesto kultúry podpredseda siete Anténa Pripomienky Rada Fondu na podporu umenia riaditeľ FPU
Ako informovala platforma OK!, 30. septembra predložili 36 konkrétnych pripomienok k nastaveniu podpornej činnosti na rok 2027. Platforma Otvorená ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Ako informovala platforma OK!, 30. septembra predložili 36 konkrétnych pripomienok k nastaveniu podpornej činnosti na rok 2027.
Platforma Otvorená Kultúra! (OK!) a Anténa – sieť pre nezávislú kultúru predložili Fondu na podporu umenia (FPU) desiatky pripomienok k nastaveniu podpornej činnosti na budúci rok.
Ako informovala platforma OK!, 30. septembra predložili 36 konkrétnych pripomienok k nastaveniu podpornej činnosti na rok 2027 a k spôsobu rozhodovania o podpore projektov, pričom pod návrhmi bolo podpísaných 117 organizácií a 253 fyzických osôb, ktoré pôsobia v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu.
„Pripomienky nadväzujú na verejnú výzvu, ktorú 21. septembra adresovalo novému predsedovi Rady FPU Milanovi Sedláčkovi sto kultúrnych a samosprávnych subjektov. Žiadali v nej zverejnenie návrhu Zásad a priorít podpornej činnosti FPU na rok 2027, možnosť dokument pripomienkovať a následné verejné prerokovanie návrhov kultúrnej obce,” pripomenula platforma.
Doplnila, že poverený riaditeľ FPU František Kornaj reagoval na výzvu prostredníctvom tlačovej správy a informoval, že fond prijíma pripomienky a návrhy k nastaveniu podpornej činnosti do konca septembra. OK! a Anténa teda spolu s desiatkami organizácií a jednotlivcov pripravili spoločný súbor konkrétnych návrhov na zmeny.
Najlepším východiskom pre prípravu Zásad a priorít na rok 2027 je podľa signatárov a signatárok pripomienok návrat k štruktúre podpornej činnosti z roku 2025.
„Pôvodná štruktúra podpornej činnosti vznikala takmer desať rokov postupným vývojom a v dialógu s odbornými komisiami, strešnými organizáciami a žiadateľmi z rôznych oblastí kultúry. Poskytovala stabilný a zrozumiteľný rámec pre podporu tvorby, prezentácie, celoročnej činnosti nezávislých organizácií aj regionálnej kultúrnej infraštruktúry,” vraví podpredseda siete Anténa Laco Oravec.
Daná štruktúra ale bola podľa platformy vlani prerobená bez odbornej diskusie s odbornou obcou. OK! poukazuje, že zmizla alebo bola výrazne obmedzená podpora pre celé oblasti kultúry, pribudli nové administratívne a finančné obmedzenia a vo viacerých programoch sú vnútorné rozpory komplikujúce realizáciu a vyúčtovanie projektov.
„Ak nebude vôľa vrátiť sa k štruktúre z roku 2025 ako celku, kultúrna obec žiada aspoň obnovenie desiatok programov a podprogramov, ktorých zrušenie alebo zásadná zmena poškodili fungovanie kultúrneho sektora,” uvádza platforma OK! V tomto smere spomenula napríklad celoročnú podporu pre divadlá, galérie, tanečné a hudobné organizácie, a tiež kultúrne a rezidenčné centrá.
Rovnako ide aj o podporu pre digitálne hry a kreatívny priemysel, reštaurovanie zbierkových predmetov múzeí a galérií, rôzne štipendijné a mobilitné programy či program Mesto kultúry.
V pripomienkach signatári zároveň navrhli odstrániť viacero, podľa nich nelogických, obmedzení zavedených v tomto roku. Menovali napríklad nízke limity na počet podaných žiadostí, obmedzenia režijných nákladov, či rozdielne nastavených oprávnených žiadateľov a výdavkov v jednotlivých programoch.
„Jedným z konkrétnych príkladov je program zameraný na rozvoj kultúrnej infraštruktúry, ktorý by mal byť podľa pripomienok otvorený pre všetky relevantné kultúrne inštitúcie vrátane múzeí, galérií a divadiel,” doplnila platforma.
Podľa signatárov pripomienok ale nestačí opraviť len programy. Považujú za potrebné opraviť aj spôsob, akým FPU rozhoduje o projektoch. I toho sa týka významná časť návrhov, požadujú obnovenie odborných komisií a zrušenie univerzálnych komisií.
Zároveň by podľa nich FPU mal opäť zverejňovať odporúčania komisií pri jednotlivých projektoch, aby bolo možné skontrolovať rozsah zásahov zo strany Rady FPU.
„Rada by mala odporúčania komisií rešpektovať a meniť ich iba výnimočne. Zároveň má prijať a zverejniť jasné kritériá, podľa ktorých projekty posudzuje, a každú zmenu oproti odbornému odporúčaniu vecne a dostatočne odôvodniť,” myslia si signatári.
Požadujú aj umožnenie účasti verejnosti na zasadnutiach rady a zabezpečenie hodnotenia projektov, zverejňovania výsledkov a prípravy zmlúv a ich podpisu prebiehali bez zbytočných odkladov. Otvorená Kultúra! a Anténa taktiež požadujú možnosť osobne prerokovať s členmi Rady FPU svoje pripomienky.
„Predstavitelia fondu v poslednom období opakovane hovoria o záujme viesť dialóg so žiadateľmi a kultúrnym sektorom. Za posledné dva roky však kultúrna obec nedostala ani jednu príležitosť osobne a odborne diskutovať s Radou FPU o dôsledkoch zásadných zmien, ktoré fond od roku 2024 zaviedol. Ak má byť deklarovaná otvorenosť nového vedenia FPU viac než iba verejným gestom, musí sa prejaviť v reálnom pripomienkovaní, odbornej diskusii a predovšetkým v konkrétnych zmenách Zásad a priorít na rok 2027,” hovorí Miriama Benková z Otvorenej Kultúry! Pripomienky aj zoznam signatárov možno nájsť na webstránke Otvorenej Kultúry!
Zdroj: SITA.sk - Otvorená Kultúra a Anténa predložili FPU desiatky pripomienok k nastaveniu podpornej činnosti na budúci rok © SITA Všetky práva vyhradené.
Platforma Otvorená Kultúra! (OK!) a Anténa – sieť pre nezávislú kultúru predložili Fondu na podporu umenia (FPU) desiatky pripomienok k nastaveniu podpornej činnosti na budúci rok.
Ako informovala platforma OK!, 30. septembra predložili 36 konkrétnych pripomienok k nastaveniu podpornej činnosti na rok 2027 a k spôsobu rozhodovania o podpore projektov, pričom pod návrhmi bolo podpísaných 117 organizácií a 253 fyzických osôb, ktoré pôsobia v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu.
Nastavenie podpornej činnosti
„Pripomienky nadväzujú na verejnú výzvu, ktorú 21. septembra adresovalo novému predsedovi Rady FPU Milanovi Sedláčkovi sto kultúrnych a samosprávnych subjektov. Žiadali v nej zverejnenie návrhu Zásad a priorít podpornej činnosti FPU na rok 2027, možnosť dokument pripomienkovať a následné verejné prerokovanie návrhov kultúrnej obce,” pripomenula platforma.
Doplnila, že poverený riaditeľ FPU František Kornaj reagoval na výzvu prostredníctvom tlačovej správy a informoval, že fond prijíma pripomienky a návrhy k nastaveniu podpornej činnosti do konca septembra. OK! a Anténa teda spolu s desiatkami organizácií a jednotlivcov pripravili spoločný súbor konkrétnych návrhov na zmeny.
Najlepším východiskom pre prípravu Zásad a priorít na rok 2027 je podľa signatárov a signatárok pripomienok návrat k štruktúre podpornej činnosti z roku 2025.
Obmedzená podpora pre kultúrnu oblasť
„Pôvodná štruktúra podpornej činnosti vznikala takmer desať rokov postupným vývojom a v dialógu s odbornými komisiami, strešnými organizáciami a žiadateľmi z rôznych oblastí kultúry. Poskytovala stabilný a zrozumiteľný rámec pre podporu tvorby, prezentácie, celoročnej činnosti nezávislých organizácií aj regionálnej kultúrnej infraštruktúry,” vraví podpredseda siete Anténa Laco Oravec.
Daná štruktúra ale bola podľa platformy vlani prerobená bez odbornej diskusie s odbornou obcou. OK! poukazuje, že zmizla alebo bola výrazne obmedzená podpora pre celé oblasti kultúry, pribudli nové administratívne a finančné obmedzenia a vo viacerých programoch sú vnútorné rozpory komplikujúce realizáciu a vyúčtovanie projektov.
„Ak nebude vôľa vrátiť sa k štruktúre z roku 2025 ako celku, kultúrna obec žiada aspoň obnovenie desiatok programov a podprogramov, ktorých zrušenie alebo zásadná zmena poškodili fungovanie kultúrneho sektora,” uvádza platforma OK! V tomto smere spomenula napríklad celoročnú podporu pre divadlá, galérie, tanečné a hudobné organizácie, a tiež kultúrne a rezidenčné centrá.
Rozdielne nastavenie oprávnených žiadateľov
Rovnako ide aj o podporu pre digitálne hry a kreatívny priemysel, reštaurovanie zbierkových predmetov múzeí a galérií, rôzne štipendijné a mobilitné programy či program Mesto kultúry.
V pripomienkach signatári zároveň navrhli odstrániť viacero, podľa nich nelogických, obmedzení zavedených v tomto roku. Menovali napríklad nízke limity na počet podaných žiadostí, obmedzenia režijných nákladov, či rozdielne nastavených oprávnených žiadateľov a výdavkov v jednotlivých programoch.
„Jedným z konkrétnych príkladov je program zameraný na rozvoj kultúrnej infraštruktúry, ktorý by mal byť podľa pripomienok otvorený pre všetky relevantné kultúrne inštitúcie vrátane múzeí, galérií a divadiel,” doplnila platforma.
Rozsah zásahov zo strany Rady FPU
Podľa signatárov pripomienok ale nestačí opraviť len programy. Považujú za potrebné opraviť aj spôsob, akým FPU rozhoduje o projektoch. I toho sa týka významná časť návrhov, požadujú obnovenie odborných komisií a zrušenie univerzálnych komisií.
Zároveň by podľa nich FPU mal opäť zverejňovať odporúčania komisií pri jednotlivých projektoch, aby bolo možné skontrolovať rozsah zásahov zo strany Rady FPU.
„Rada by mala odporúčania komisií rešpektovať a meniť ich iba výnimočne. Zároveň má prijať a zverejniť jasné kritériá, podľa ktorých projekty posudzuje, a každú zmenu oproti odbornému odporúčaniu vecne a dostatočne odôvodniť,” myslia si signatári.
Prerokovanie s členmi Rady FPU
Požadujú aj umožnenie účasti verejnosti na zasadnutiach rady a zabezpečenie hodnotenia projektov, zverejňovania výsledkov a prípravy zmlúv a ich podpisu prebiehali bez zbytočných odkladov. Otvorená Kultúra! a Anténa taktiež požadujú možnosť osobne prerokovať s členmi Rady FPU svoje pripomienky.
„Predstavitelia fondu v poslednom období opakovane hovoria o záujme viesť dialóg so žiadateľmi a kultúrnym sektorom. Za posledné dva roky však kultúrna obec nedostala ani jednu príležitosť osobne a odborne diskutovať s Radou FPU o dôsledkoch zásadných zmien, ktoré fond od roku 2024 zaviedol. Ak má byť deklarovaná otvorenosť nového vedenia FPU viac než iba verejným gestom, musí sa prejaviť v reálnom pripomienkovaní, odbornej diskusii a predovšetkým v konkrétnych zmenách Zásad a priorít na rok 2027,” hovorí Miriama Benková z Otvorenej Kultúry! Pripomienky aj zoznam signatárov možno nájsť na webstránke Otvorenej Kultúry!
Zdroj: SITA.sk - Otvorená Kultúra a Anténa predložili FPU desiatky pripomienok k nastaveniu podpornej činnosti na budúci rok © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Anténa - sieť pre nezávislú kultúru Mesto kultúry podpredseda siete Anténa Pripomienky Rada Fondu na podporu umenia riaditeľ FPU
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