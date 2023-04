Otvorená verejná diskusia nastavuje justícii zrkadlo, reagovala Kolíková na kritiku výsledkov hodnotenia sudcov

Sudcovia stíhaní za korupciu

18.4.2023 (SITA.sk) - Otvorená verejná diskusia ako pochvalná, tak aj kritická k práci sudcov a súdov nastavuje justícii zrkadlo. Uviedla to poslankyňa Národnej rady SR a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková v reakcii na kritiku výsledkov hodnotenia sudcov od Transparency International Slovensko (TIS) zo strany Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Ako ďalej pokračovala, justícia na Slovensku toto zrkadlo potrebuje, a to obzvlášť dnes, kedy sú viacerí sudcovia stíhaní i odsúdení za korupciu.„Očakávala by som od osvieteného ministra, že sa dnes jednoznačne postaví na stranu všetkých, ktorí mu v boji proti korupcii a za kvalitnejšiu justíciu môžu pomôcť. Organizáciu TIS za takéhoto bojovníka a pomocníka považujem. Ministerstvo spravodlivosti začalo so zverejňovaním údajov o práci sudcov a súdov práve preto, aby sa o tom diskutovalo verejne," vyhlásila Kolíková s tým, že bez prispenia mimovládnych organizácií, ľudí zvonku justície, je takáto diskusia ako „sprcha bez vody".Poslankyňa uzavrela s tým, že justícia plní službu verejnosti, pričom verejnosť má mať priestor sa k tomu vyjadriť.MS SR na svojej sociálnej sieti uviedlo, že považujú za nevyhnutné byť pri hodnotení sudcov viac zdržanliví, aby nebola prehĺbená nedôvera voči súdnej moci. Ministerstvo je názoru, že zverejnené hodnotenie vykazuje viaceré metodické pochybenia.„Je nevyhnutné aj pri nastavení kritérií vychádzať jednak z uznávaných medzinárodných štandardov, ale aj z reálnych špecifík našej krajiny, kde mnohé veci a nastavenia procesov zďaleka nereflektujú zahraničné štandardy. Preto plánujeme ešte viac do celkového procesu zahrnúť aj zástupcov sudcovského stavu," vyhlásilo MS SR.Aj napriek tomu, že ministerstvo vo svojom vyjadrení nespomenulo priamo TIS, v komentárovej sekcii sa vyjadrili, že si za metodickým postupom pevne stoja.„Sme presvedčení, že naša analýza nie je naozaj to, čo spochybňuje dôveryhodnosť sudcov. Práve naopak, prináša justícii cennú spätnú väzbu a verejnosti užitočné informácie," reagovala organizácia TIS.