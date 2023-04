Rozkol medzi USA a Čínou môže podľa Lagardovej oslabiť hospodársky rast a podporiť infláciu

18.4.2023 (SITA.sk) - Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová v pondelok varovala, že rozdelenie svetovej ekonomiky na súperiace skupiny vedené Spojenými štátmi a Čínou môže spôsobiť destabilizáciu globálneho obchodu, zvýšenie inflácie a oslabenie hospodárskeho rastu.Lagardová pripomenula, že ekonomické údaje spätne do roku 1900 dokazujú, že „geopolitické riziká viedli vždy k vyššej inflácii ". Poznamenala, že ceny „majú tendenciu stúpať, keď krajiny zastavia alebo obmedzia obchodovanie s rivalmi a hľadajú dodávky doma alebo u spojeneckých krajín".Podľa nej môže byť ťažké prerušiť takéto vzťahy a poukázala na skutočnosť, že Európa sa napríklad spolieha na Čínu v súvislosti s 98 % minerálov vzácnych zemín, ktoré sa okrem iných produktov používajú v mobilných telefónoch a pevných diskoch počítačov.Ak by sa svetové dodávateľské reťazce rozdelili podľa geopolitických línií, Lagardová varuje, že spotrebiteľské ceny by mohli vzrásť o 5 % v krátkodobom horizonte a o 1 % v dlhodobom horizonte. Lagardová tiež povedala, že Spojené štáty nemôžu považovať za samozrejmosť pokračujúcu úlohu amerického dolára ako hlavnej meny pre svetový obchod, aj keď zatiaľ zostáva nespochybnená.