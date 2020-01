Otvorené kancelárie ponúkajú viacero benefitov

Otvorená kancelária ponúka mnoho výhod, ktoré vás môžu presvedčiť.

Prinášame vám porovnanie, v čom sa otvorená kancelária - open office líši od tej uzavretej. A pokiaľ patríte k tým, ktorí tomuto konceptu dlhodobo nefandili, tieto výhody vás presvedčia o tom, že by ste open office nemali tak úplne zatracovať.

S open office získate nižšie náklady

Pri otvorenom priestranstve kancelárie zamestnávateľ ušetrí. Znížené náklady pocíti pri spotrebovanej energii, ale aj pri kancelárskom vybavení, ktoré si zamestnanci môžu jednoducho vzájomne požičať.

Náročné nie je ani prvotné zariadenie

Zariadenie kancelárií vám nebude robiť viac problém. V súčasnosti nie je zložité nájsť vhodné zariadenie do otvorených kancelárií, nakoľko ponuka je značne rozmanitá. Riešením môže byť aj štúdio, ktoré to všetko urobí za vás a navrhne vám finálny koncept kancelárie. Vy tak nebudete musieť zdĺhavo vyhľadávať jej jednotlivé komponenty a strácať zbytočne čas, ktorí by ste mohli využiť oveľa efektívnejšie.

Vaša firma bude efektívnejšia

Nie je pravdou, že otvoreným priestorom sa znižuje produktivita vašich zamestnancov. Naopak, často vďaka spoločnej komunikácii dokážete riešiť veci rýchlo a skutočne efektívne. Pokiaľ potrebujete poradiť, nemusíte vašich kolegov vyhľadávať po rôznych miestnostiach. Stačí ich totiž len priamo osloviť.

Často sa hovorí o otvorenej kancelárii ako o nesprávne zvolenej voľbe. Ide však len o zaužívaný predsudok, nakoľko výsledky produktivity zamestnancov a ich celková tímová práca sú jasným dôkazom toho, že otvorená kancelária spĺňa svoj účel nadmieru. Stačí si len správne rozvrhnúť zariadenie kancelárie.