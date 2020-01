Truban a Hlina požičali svojím stranám státisíce eur, kiskovcom pomohli v kampani najmä podnikatelia

Hlina požičal KDH 700-tisíc eur

Kiskovi požičali podnikatelia

21.1.2020 (Webnoviny.sk) - Zo štátnych príspevkov do svojich kampaní najviac investovali súčasné parlamentné strany, najmä víťaz minulých volieb Smer-SD, ktorý má aj jasne najväčšiu kampaň.Veľké pôžičky svojím stranám poskytli napríklad líder koalície Progresívne Slovensko (PS)/Spolu Michal Truban, šéf Dobrej voľby Tomáš Drucker, či predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina. Vyplýva to z analýzy Transparency International Slovensko (TIS), o ktorej informuje na sociálnej sieti.Z doterajších siedmich miliónov eur, ktoré strany minuli na svoje predvolebné kampane, išla podľa analýzy TIS celá polovica zo štátnych príspevkov za predchádzajúce voľby. Tretina bola z peňazí samotných kandidátov a 14 percent zo zdrojov podnikateľov. Malé dary občanov doteraz prispeli do financovania kampaní dvomi percentami.Na štátne príspevky sa zatiaľ takmer výhradne spoliehajú aj v Slovenskej národnej strane (SNS), v strane Sloboda a Solidarita (SaS), hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), strane Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) a do veľkej miery aj v Sme rodina.Analýza TIS ďalej ukazuje, že vlastné peniaze politikov vo forme pôžičiek dominujú najmä pri PS/Spolu. Ich líder Michal Truban požičal koalícii na kampaň 920-tisíc eur a expredseda Ivan Štefunko 365 -tisíc eur. Od svojho lídra do veľkej miery závisí aj kampaň KDH) ktorému pôžičkou vo výške 700-tisíc pomohol šéf Alojz Hlina.Veľké pôžičky svojim stranám poskytli aj líder Dobrej voľby Tomáš Drucker, a to 100-tisíc eur a aj dvaja neznámi kandidáti strane Vlasť Iveta Gálošová Bušová a Ivan Černega, obaja po 100-tisíc eur. Polovicu z kampane strany Eduarda Chmelára Socialisti.sk kryje pôžičkou agropodnikateľ Eduard Šebo.Na pôžičkách od podnikateľov takmer výhradne stojí kampaň strany Za ľudí Andreja Kisku, ktorú financujú majitelia obchodu s elektronikou Nay Peter Zálešák (900-tisíc eur) a Ján Tomáš (600--tisíc eur) ako aj Pavel Trenka z developerskej firmy HB Reavis (milión eur).Viacero drobných veriteľov sa podľa TIS podarilo získať strane Spolu–občianska demokracia. „Koalícia PS/Spolu je tiež jediným politickým zoskupením, ktoré zatiaľ dokázalo masívnejšie získať podporu menších darcov. Má už aktuálne cez 1 200 darov do 500 eur. Práve prezidentku Zuzanu Čaputovú, kandidátku PS, do veľkej miery podržal v kampani tzv. crowdfunding - získala viac ako 5 800 malých darov a celkovo tvorili tieto dary až tretinu jej volebného rozpočtu,“ uzavrela TIS.