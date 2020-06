Otvorené obchody v nedeľu a na šport sa dostane aj viac ako 1000 ľudí, Matovič oznámil ďalšie uvoľňovanie obmedzení (video)

aktualizované 19. júna 9:27



19.6.2020 (Webnoviny.sk) -Premiér Igor Matovič OĽaNO ) spoločne s hlavným hygienikom Jánom Mikasom na piatkovej tlačovej konferencii oznámili, že sa ruší zákaz nedeľného predaja, ale prevádzky musia dbať na zvýšenú hygienu. "Povinná sanitárna nedeľa už nebude vyžadovaná," povedal Mikas. K ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení môžeme podľa Matoviča pristúpiť preto, že na Slovensku je situácia v súvislosti s koronavírusom stabilná.Od soboty 6:00 bude možné slobodne cestovať aj do Poľska, ako povedal Matovič zaradilo sa k bezpečným krajinám podobne ako Čierna Hora, Monako a Faerské Ostrovy. K Poľsku premiér dodal, že tam treba zvážiť cestu do regiónu Sliezska, ktorý je problematický. "Zoznam bezpečných krajín nie je stabilný a bude sa meniť podľa aktuálnej epidemiologickej situácie," upresnil Mikas.Ak chcú ísť ľudia podľa Matoviča k moru, najbezpečnejšími krajinami sú Chorvátsko, Čierna Hora aj Grécko a v zátvorke aj Bulharsko.Konzílium sa rozhodlo od 1. júla umožniť aj hromadné akcie nad 1000 ľudí, ak je možné zabezpečiť šachovnicové sedenie. "Ide najmä o športové podujatia," povedal Matovič. Mikas doplnil, že zaplniť sa bude môcť 50 percent kapacity štadiónov.Ako už bolo avizované skôr, od pondelka 22. júna sa do lavíc vrátia stredoškoláci a žiaci druhého stupňa základných škôl.