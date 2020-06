Rozdiely v postojoch EÚ a Británie sú naďalej výrazné, na dosiahnutie dohody už neostáva veľa času

Veľká Británia má dodržať svoje záväzky

Výzva poslancov pre Radu EÚ

Odloženie konferencie pre koronavírus

19.6.2020 (Webnoviny.sk) - Rozdiely v postojoch Európskej únie (EÚ) a Veľkej Británie sú podľa poslancov Európskeho parlamentu (EÚ) stále výrazné a na dosiahnutie dohody o ich vzťahu v budúcnosti nezostáva veľa času.V nelegislatívnom uznesení, ktoré schválili v pomere hlasov 572 za, 34 proti a 91 zdržaní sa, Európsky parlament (EP) konštatuje, že rozdiely medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom sú naďalej zásadné a ani po štyroch kolách rokovaní neprišiel skutočný pokrok. Zároveň si však všíma výzvu oboch strán na intenzívnejšie rokovaní počas nasledujúceho mesiaca.Komplexná dohoda je podľa parlamentu v záujme oboch strán. Poslanci však kritizujú prístup britskej vlády, ktorá chce rokovať len o oblastiach, ktoré sú v záujme Spojeného kráľovstva, a zároveň si chce udržať prístup na jednotný trh EÚ aj po brexite. To je podľa nich neprijateľné.Zákonodarcovia v uznesení tiež opätovne potvrdili, že hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier má plnú a neochvejnú podporu Európskeho parlamentu pri rokovaniach s britskými vyjednávačmi.Poslanci vyzvali Veľkú Britániu, aby dodržala svoje záväzky, ktoré ustanovuje politické vyhlásenie, ktoré podpísal jej premiér Boris Johnson a ratifikovali ho EÚ aj Londýn.Zároveň upozornili, že predpokladom na vybudovanie dôvery potrebnej na uzatvorenie dohody o budúcich vzťahoch je aj prísne a dôsledné uplatňovanie protokolu o Írsku a Severnom Írsku, ako aj dohody o vystúpení vrátane ochrany záujmov občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a britských občanov v Európskej únii.Súhlas EP s akoukoľvek budúcou obchodnou dohodou so Veľkou Britániou je podmienený súhlasom britskej vlády s rovnakými podmienkami napríklad v oblasti ochrany životného prostredia, pracovných noriem a štátnej pomoci či uzatvorením uspokojivej dohody o rybolove, uvádza sa tiež v uznesení s tým, že vláda v Londýne zatiaľ nezačala rokovať o ustanoveniach na zabezpečenie rovnakých podmienok hospodárskej súťaže.Poslanci zároveň vo štvrtok vyzvali Radu EÚ, aby urýchlene zaujala postoj k formátu a organizácii Konferencie o budúcnosti Európy, ktorá by mala intenzívnejšie zapojiť občanov do diskusií o reforme Únie. V uznesení, za ktorého schválenie hlasovalo 528 europoslancov, 124 bolo proti a 45 sa zdržalo hlasovania, pripomínajú, že si Únia prešla mnohými významnými krízami, ktoré sú podľa nich dôkazom nevyhnutnosti inštitucionálnych a politických reforiem vo viacerých oblastiach správy vecí verejných na úrovni EÚ.Parlament potvrdil svoj postoj z januára, pričom zdôraznil, že v jadre širších diskusií o možných riešeniach vnútorných aj vonkajších výzev, ktoré nebolo možné predvídať v čase vyjednávaní o Lisabonskej zmluve, by mal byť hlas občanov.Zároveň vyzval Radu aj Európsku komisiu, aby sa zapojili do rokovaní o dohode o usporiadaní Konferencie o budúcnosti Európy ešte pred letnými prázdninami. Poslanci pochválili pripravenosť Komisie a zároveň vyjadrili sklamanie nad tým, že sa Rada na svojom postoji ešte nedohodla.Konferencia o budúcnosti Európy mala pôvodne odštartovať v máji 2020 a trvať dva roky. Začiatok konferencie, ktorú by mali spoluorganizovať EP, Rada a Komisia, však pre pandémiu ochorenia COVID-19 odložili.Na konferencii by sa podľa poslancov mali zúčastniť občania z odlišných prostredí a s rôznorodým zázemím, zástupcovia občianskej spoločnosti a ďalšie zainteresované strany na európskej, štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby sa zapojili do transparentného, inkluzívneho, participatívneho a vyváženého procesu definovania budúcich priorít Únie.Zákonodarcovia tiež požadujú, aby sa závery konferencie pretavili do prijatia náležitých opatrení a tvrdia, že EP, Rada aj Komisia by sa mali zaviazať na realizáciu reforiem na základe požiadaviek občanov.Informácie agentúre SITA poskytla tlačová atašé Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Soňa Mellak