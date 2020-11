Otvorenie zimnej sezóny v lyžiarskych strediskách je stále neisté, čaká sa na vyjadrenie epidemiológov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.11.2020 (Webnoviny.sk) - Stále nie je isté, či sa otvorí zimná sezóna v lyžiarskych strediskách . Ako počas pondelkového zasadnutia Ústredného krízového štábu skonštatoval minister dopravy a výstavby Andrej Doležal, majú vypracovaný plán na odštartovanie sezóny, avšak nechce ho komentovať pred schválením epidemiologickými odborníkmi. Je to podľa neho otázka jedného až dvoch týždňov.Rezort dopravy dostal ešte pred pár týždňami v rámci krízového štábu úlohu, aby pripravil scenár, za akých okolností môže byť zimná sezóna otvorená. "Diskutovali sme s odborníkmi, no čaká nás ešte pandemická komisia a krízový štáb," povedal Doležal.Nechcel preto komentovať detaily regionálneho semaforu pre cestovný ruch. No dôležité podľa neho je, že ho má rezort pripravený. "Budem ho komunikovať až vtedy, keď ho krízový štáb, resp. pandemická komisia odobrí," uviedol Doležal.V súčasnosti už začína mrznúť a viaceré strediská nevedia, či môžu otvoriť sezónu. Cieľom je aj zabrániť odlevu Slovákov mimo naše územie."Verím, že navrhneme také riešenie, že otvorenie zimnej sezóny na Slovensku bude vždy lepšou alternatívou, hoci za sprísnených podmienok, než keby sme podporili zvýšenú mobilitu tým, že budú lyžiari cestovať do Talianska či do Rakúska," skonštatoval Doležal. Zároveň dodal, že jedno z mnohých riešení semaforu je aj testovanie na svahoch.