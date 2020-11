V arktickej časti Švédska sa zrútila obrovská veterná turbína, spôsobil to silný vietor

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.11.2020 (Webnoviny.sk) - V arktickej časti Švédska neďaleko odľahlého malého mesta Skelleftea sa počas víkendu zrútila do snehu veterná turbína vysoká 230 metrov. Spôsobil to silný vietor, ktorý sa prehnal celým regiónom. Pri nehode nebol nikto zranený.Maria Roskeová, výkonná riaditeľka prevádzkovateľa turbín, pre miestne médiá vyhlásila, že v čase incidentu sa na mieste nenachádzali žiadni pracovníci.Zrútená turbína bola súčasťou plánovanej siete 72 takýchto veterných elektrární, z ktorých niektoré by mali spustiť v decembri.