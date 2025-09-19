|
Piatok 19.9.2025
Meniny má Konštantín
19. septembra 2025
Otvorili obálku so slovami T. G. Masaryka, Hlinku označil za hlupáka
Odborníci mali ihneď po otvorení obálky len niekoľko minút na to, aby vyhodnotili, či nejde o podvrh.
Zdieľať
Na zámku v Lánoch v piatok odborníci za účasti českého prezidenta Petra Pavla a potomkov prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka otvorili zapečatenú obálku s jeho údajnými poslednými slovami, ktoré zaznamenal Masarykov syn Jan. Podľa prvotnej analýzy archivárov je dokument pravý, avšak nepochádza z roku 1937, ale zrejme 1934, keď si Masaryk myslel, že umiera. Okrem iného v liste spomenul aj slovenského politika Andreja Hlinku, o ktorom vyhlásil, že je hlupák.
Odborníci mali ihneď po otvorení obálky len niekoľko minút na to, aby vyhodnotili, či nejde o podvrh. Archivárka Dagmar Hájková z Masarykovho ústavu a archívu Akadémie vied ČR uviedla, že text je veľmi ťažko čitateľný. „Môžem s vysokým percentom potvrdiť, že dokument vyzerá autenticky. Je to takmer všetko v angličtine. Rukopis je dosť ťažko čitateľný. Domnievam sa, že nie je z roku 1937. Zaznamenáva slová Masaryka, keď sa cítil zle a domnieval sa, že opúšťa túto krajinu, ale že bol napísaný inokedy,“ povedala odborníčka.
Následne preložila niekoľko pasáží z listu: „Som chorý. Vážne chorý. Je to koniec, ale neobávam sa. Budete pokračovať v práci. Viete ako, ale musíte byť opatrní. Ale viete, ako sa správať. A nemusím vám hovoriť nič viac. Som neschopný, skutočne úplne neschopný,“ nadiktoval synovi Janovi Masaryk.
Podľa Hájkovej je možné, že pri tom mohli byť aj iní ľudia, napríklad dcéra Alica alebo aj Edvard Beneš, lebo je to aj politické posolstvo, ako sa správať k ostatným obyvateľom mnohonárodného Československa. Napríklad o Nemcoch tam je podľa nej napísané: „Dajte im, čo si zaslúžia, ale nie viac.“ O slovenskom politikovi Andrejovi Hlinkovi v liste podľa Hájkovej hovorí ako o hlupákovi, ktorý urobil chybu s Maďarmi, avšak píše sa tam tiež: „Musíme mu odpustiť.“
Masaryk sa v liste opakovane vyjadruje k svojmu pohrebu a tomu, ako by mal vyzerať, a pridáva aj viaceré odkazy, napríklad: „Ak sú ľudia nevzdelaní a hlúpi, nemôžete toho veľa urobiť.“
List sa teraz vráti do Národného archívu, kde ho budú podrobne skúmať viacerí odborníci vrátane historikov z Masarykovho ústavu, ktorí potom definitívne potvrdia, z akého roku pochádza, a dodajú k nemu kontext.
