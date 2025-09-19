|
Piatok 19.9.2025
|Denník - Správy
19. septembra 2025
Policajti zasahovali v obci Dačov Lom, niekto tam strieľal na prechádzajúce auto
V okrese Veľký Krtíš sa strieľalo, udalosť preverujú. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, na ceste v ...
19.9.2025 (SITA.sk) - V okrese Veľký Krtíš sa strieľalo, udalosť preverujú. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, na ceste v obci Dačov Lom mal niekto strieľať na vozidlo.
Policajti aktuálne miesto dokumentujú, bližšie informácie poskytnú neskôr.
Zdroj: SITA.sk - Policajti zasahovali v obci Dačov Lom, niekto tam strieľal na prechádzajúce auto © SITA Všetky práva vyhradené.
