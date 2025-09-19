Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 19.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Konštantín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. septembra 2025

Policajti zasahovali v obci Dačov Lom, niekto tam strieľal na prechádzajúce auto


Tagy: banskobystrická krajská polícia Česká polícia Streľba

V okrese Veľký Krtíš sa strieľalo, udalosť preverujú. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, na ceste v ...



Zdieľať
6437ba6b351ff906963506 676x451 19.9.2025 (SITA.sk) - V okrese Veľký Krtíš sa strieľalo, udalosť preverujú. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, na ceste v obci Dačov Lom mal niekto strieľať na vozidlo.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Policajti aktuálne miesto dokumentujú, bližšie informácie poskytnú neskôr.


Zdroj: SITA.sk - Policajti zasahovali v obci Dačov Lom, niekto tam strieľal na prechádzajúce auto © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: banskobystrická krajská polícia Česká polícia Streľba
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Žilinka nebol podľa Vanča súčinný, záležitosť poslaneckého prieskumu na generálnej prokuratúre zostáva otvorená

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 