Outlet vo Voderadoch požiadal súd o vyhlásenie konkurzu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júla (TASR) - Spoločnosť One Fashion Outlet 1, ktorá je vlastníkom outletového centra vo Voderadoch, požiadala súd o vyhlásenie konkurzu. Okresný súd Bratislava I tak začal voči dlžníkovi konkurzné konanie. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo štvrtok v Obchodnom vestníku.Počas konkurzného konania je pritom dlžník povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony, zároveň na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie. Okrem iného nemožno tiež rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka.Spoločnosť vlastniaca outlet vo Voderadoch pritom mala problémy už v minulosti, keď požiadala súdy o reštrukturalizáciu. Podľa týždenníka Trend však dali veritelia centru druhú šancu, vo februári 2017 schválil veriteľský výbor ozdravný plán.Prevádzkovateľ centra dostal rok a pol na to, aby našiel nového investora. Časové ultimátum prešlo, nový investor sa však nenašiel, uviedol Trend.Outletové centrum vo Voderadoch otvorili v roku 2013. Areál má rozlohu 15.000 štvorcových metrov.