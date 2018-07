SaS: Závlahová infraštruktúra je časťou riešenia problémov so suchom

Jarmila Halgašová, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 26. júla (TASR) – Zlepšenie závlahovej infraštruktúry je len časťou riešenia problémov so suchom. Tvrdí to opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS) v reakcii na výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, z ktorej môžu žiadatelia získať celkovo 22 miliónov eur na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zavlažovacích systémov.Liberáli považujú toto opatrenie za nedostatočné.uviedla SaS.Podľa nej sa musia udiať systémové zmeny, pričom štátny podnik Hydromeliorácie by nemal byť vlastníkom zavlažovacieho systému.skonštatovala poslankyňa Národnej rady (NR) SR a tímlíderka strany pre životné prostredie Anna Zemanová.Zavlažovací systém by mal byť podľa tímlíderky SaS pre pôdohospodárstvo Jarmily Halgašovej za symbolickú cenu odpredaný tým farmárom, ktorí reálne na poľnohospodárskej pôde podnikajú a vložili do systému z vlastných zdrojov mnoho financií.Zlepšenie závlahovej štruktúry je podľa liberálov len časťou riešenia, zmeniť sa musí aj prístup štátu a farmárov ku krajine.navrhujú Zemanová a Halgašová. Súčasne je podľa nich nevyhnutné upraviť hospodárenie v lesoch a vyberať vhodné lokality pri plánovaní výstavby priemyselných parkov aj z hľadiska ochrany vodných zdrojov a ich dostupnosti na zavlažovanie.Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) na stredajšej (25.7.) tlačovej konferencii predstavila opatrenie agrorezortu na boj proti extrémnym suchám. V eurofondovej výzve z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 je alokovaných 22 miliónov eur na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zavlažovacích systémov.