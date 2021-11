Ovečkin je v NHL nezastaviteľný a vyrovnal sa Hullovi, na „muške“ má aj Jágra (video)

Jágr nastrieľal 766 gólov









Fehérváry s dvoma mínuskami

9.11.2021 (Webnoviny.sk) - Alexander Ovečkin je v tejto sezóne NHL naďalej nezastaviteľný. Ruský kapitán Washingtonu prispel k triumfu svojho tímu nad Buffalom (5:3) gólom a dvoma asistenciami.Jeho gól z 29. min na priebežných 3:1 bol jedenásty v aktuálnej sezóne a zároveň 741. v kariére v NHL, čím sa vyrovnal Kanaďanovi Brettovi Hullovi na štvrtej priečke historického poradia strelcov.Pred Ovečkinom sú už len tri absolútne legendy NHL - Čech Jaromír Jágr so 766 gólmi, Američan Gordie Howe (801) a na prvý pohľad nedostižný Kanaďan Wayne Gretzky (894)."Je skvelé byť v tejto výnimočnej spoločnosti a vyrovnať sa Brettovi Hullovi, ale beriem to deň po dni. Stále mám pár zápasov pred sebou a túžim po strieľaní gólov," uviedol Alexander Ovečkin. Na otázku, či si trúfa ešte v tejto sezóne prekonať Jágra, ktorý má na konte o 25 gólov viac, odpovedal: "Nepredbiehajme, ešte nie som ani pred Hullom. Ak ho predstihnem, môžeme sa o tom začať rozprávať."S jedenástimi gólmi je rodák z Moskvy najlepším strelcom NHL. V produktivite dosiahol 21 bodov a pred ním sú o dva, resp. jeden bod len útočné esá Edmontonu Leon Draisaitl Zároveň počet asistencií v kariére Ovečkin zaokrúhlil na 600. Viac ich má v celej histórii tímu Washington Capitals iba švédsky útočník Nicklas Bäckström (722). Oficiálny web NHL zároveň informuje, že z 36-ročných a starších hráčov potreboval menej zápasov na minimálne 20 bodov ako teraz Ovečkin iba Mario Lemieux . V sezóne 2002/2003 za deväť zápasov nazbieral 20 bodov.Washington sa dočkal šiesteho víťazstva v sezóne po predchádzajúcich troch prehrách. K triumfu Capitals nad Sabres prispel aj Martin Fehérváry Mladý slovenský obranca bol opäť súčasť prvej defenzívnej dvojice Washingtonu a väčšinu zápasu odohral po boku ofenzívneho lídra obrany domácich Johna Carlsona . Zatiaľ čo Carlson po tretí raz v sezóne skóroval, Fehérváry nazbieral päť bodyčekov, spolu s útočníkom Garnetom Hathawayom najviac spomedzi všetkých hráčov na ľade. Slovenský bek si pripísal aj dva bloky a dva mínusové body.Fehérváry sa vo Washingtone zaujíma aj o iné športy ako hokej. V nedeľu si s niektorými spoluhráčmi odskočil do Capital One Areny na basketbalový súboj, v ktorom Washington Wizards privítal Milwaukee Bucks . "Domáci zvíťazili nad obhajcom titulu v NBA 101:94 aj vďaka účasti mladých hokejových hviezd v hľadisku Vítka Vaněčka, Martina Fehérváryho, Hendrixa Lapierra a Bretta Leasona," informoval fanúšikovský web russianmachineneverbreaks.com.