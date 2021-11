Klub iClinic Bratislava Capitals pristúpil k zásadnému rozhodnutiu, po tragických udalostiach neodohrá túto sezónu IHL

Klub sa neodhlasuje

9.11.2021 (Webnoviny.sk) - Tragické udalosti ostatných dní v hokejovom klube iClinic Bratislava Capitals si vyžiadali aj športovú daň. Jediný slovenský zástupca v Ice Hockey League (IHL) prerušil svoje účinkovanie v tejto nadnárodnej súťaži a v aktuálnej sezóne si už v nej jeho hráči nezahrajú.Capitals sa zatiaľ zo súťaže neodhlasujú, v súčasnej situácii po tragických úmrtiach hráča Borisa Sádeckého a generálneho riaditeľa, resp. viceprezidenta Dušana Pašeka ml. si však reálne nevedia predstaviť, aby momentálne hrali hokej."Vzhľadom na tragické udalosti, ktoré v uplynulých dňoch zasiahli náš klub, sa vedenie klubu okamžite stretlo s cieľom vyriešiť naliehavú otázku, ako ďalej s pôsobením Bratislava Capitals v nadnárodnej Ice Hockey League. Rozhodnutie sa nerodilo ľahko, avšak po dôslednom zvážení všetkých faktov sa klub rozhodol požiadať vedenie súťaže o prerušenie účasti Bratislava Capitals v ďalších zápasoch tejto sezóny. Klub sa rozhodol ligu v tejto sezóne nedohrať, ale neodhlasuje sa. Budeme čakať na spätnú väzbu zo strany vedenia ligy,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré bratislavský klub zverejnil na svojich sociálnych sieťach."Mali sme tímový míting s chlapcami o tom, či sme, alebo nie sme schopní hrať. Niektorí dávali návrhy, že by nevedeli pokračovať v tomto klube. Z pozície kapitána a staršieho hráča som hovoril, že by nás to mohlo posilniť, spojiť a dať viac dokopy. Verili sme tomu, že budeme hrať, ale treba rešpektovať rozhodnutie vedenia. Vysvetlilo to veľmi múdro. Verím, že Capitals sa vrátia silnejší a budú prosperovať," uviedol kapitán tímu Dávid Buc pre denník Šport.Bratislavský klub dal hráčom možnosť hľadať si počas rozbehnutej sezóny nové pôsobiská."Ak by sa to niektorým z nás nepodarilo, majú od majiteľa prísľub, že až do konca trvania zmluvy dostanú vyplatené všetko tak, ako bolo dohodnuté na papieri. Nemám najmenší dôvod tomu neveriť, pretože klub fungoval profesionálne a bolo o nás riadne postarané. Ja s hokejom zatiaľ nechcem skončiť,“ skonštatoval obranca Martin Chovan Boris Sádecký zomrel v stredu 3. novembra vo veku 24 rokov. V nemocnici podľahol následkom zlyhania srdca počas hokejového zápasu v rakúskom Dornbirne. Jeho príčinou mal byť zápal srdcového svalu. Podľa priateľky Borisa Sádeckého lekári vylúčili ochorenie COVID-19.Dva dni po Sádeckého skone našli na bratislavskej Kolibe bezvládne telo vysokého klubového funkcionára Dušana Pašeka ml. Mal 36 rokov a všetko nasvedčuje tomu, že sa obesil.Vo svojej druhej sezóne v Ice Hockey League stihli hokejisti iClinic Capitals Bratislava odohrať 14 zápasov s bilanciou 5 víťazstiev - 2 víťazstvá po predĺžení, resp. nájazdoch - 1 prehra po predĺžení, resp. nájazdoch a 6 prehier. Zisk 20 bodov im stačil na priebežné desiate miesto v tabuľke štrnástich tímov zo šiestich krajín.