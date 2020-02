Ovečkin má gólové suchoty, Černák rozdával bodyčeky a Tampa Bay prepísala klubovú históriu (video)

Colorado prišlo o Rantanena

18.2.2020 (Webnoviny.sk) - Už jedenásť zápasov nepoznajú hokejisti tímu Tampa Bay Lightning pachuť prehry v NHL. Ide o najdlhšiu takúto šnúru v histórii klubu. V úvode nového týždňa zverenci Jona Coopera uspeli na ľade Colorada 4:3 po predĺžení. Rozhodol ich najproduktívnejší hráč Nikita Kučerov.Vo víťaznom tíme opäť predviedol výborný defenzívny výkon Erik Černák. Počas 21:38 min nazbieral šesť bodyčekov aj dva plusové body. Tiež zablokoval dve strely súpera a pripísal si aj dva trestné minúty. Colorado prišlo o elitného fínskeho útočníka Mikka Rantanena, utrpel zranenie v hornej časti tela po narazení na mantinel v druhej tretine. Tampa Bay sa po tomto víťazstve na 1 bod priblížila lídrovi NHL Bostonu Washington v zostave s Richardom Pánikom prehral v Las Vegas 2:3. Slovenský útočník počas 13:41 min na ľade nazbieral 3 bodyčeky, kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin nestrelil gól v piatom zápase za sebou. Stále ho dva presné zásahy delia od prekonania hranice 700 gólov v NHL. Ruský ostrostrelec mal päťzápasové suchoty naposledy predtým na konci roka 2018, v čase od 19. do 31. decembra.Ovečkinov spoluhráč John Carlson sa vďaka jednej asistencii dostal ako prvý obranca v tejto sezóne na súčet 70 bodov (15+55). Potreboval na to iba 58 zápasov, čo je podľa nhl.com historicky tretie miesto v rýchlosti dosiahnutia tejto méty. Legendárnemu Paulovi Coffeymu na to dvakrát stačilo iba 54 stretnutí. A trojica Phil Housley, Brian Leetch a Al MacInnis na to potrebovala 57 zápasov.Zatiaľ čo Vegas si pripísali tretie víťazstvo v sérii, Washingtonu sa aktuálne nedarí. Toto bola šiesta prehra z posledných deviatich zápasov a tretia zo štyroch. Washington má stále náskok 1 bod na čele Metropolitnej divízie pred Pittsburghom Hosťom nepomohli ani dva góly T.J. Oshieho v tretej tretine, lebo po úvodných dvoch prehrávali 0:2. "Fyzickou hrou vieme zmeniť tempo hry a dostať súpera pod tlak. Tento zápas sme však prehrali oveľa skôr, chybami v jeho úvode," povedal tréner Washingtonu Todd Reirden.* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 21:38 min, 1 strela na bránku, 6 "hitov", 2 zablokované strely, 2 trestné minúty, 2 plusové body* Richard Pánik (Washington) odohral 13:41 min, 3 "hity"