Slovenský paralympijský výbor oslavuje 25 rokov, z trinástich paralympiád priniesli 114 medailí

Trinásť paralympijských hier v letnej aj zimnej podobe a z nich 114 medailí, z toho 34 zlatých. Taká je mimoriadne úspešná vizitka športovcov združených v Slovenskom paralympijskom výbore, ktorý práve oslavuje 25. výročie vzniku.

Najúspešnejšími zimnými paralympiádami v slovenskom podaní boli Vancouver 2010 a Pjongčang 2018 so ziskom 11 medailí, z toho 6 zlatých.

Z letných hier boli najúspešnejšie Atény 2004 s 12 medailami, z toho 5 zlatých, ku ktorým sa tesne priblížilo Rio 2016 (11 medailí, 5 zlatých).

Paralympijský výbor funguje už 25 rokov

Najúspešnejšia je paralyžiarka Farkašová

17.2.2020 (Webnoviny.sk) -"Slovenský paralympijský výbor vznikol v januári 1995 z iniciatívy štyroch zväzov, zastupujúcich telesne, zrakovo, mentálne a sluchovo znevýhodnených športovcov. Dňa 21. 1. sa konalo ustanovujúce Valné zhromaždenie SPV a 31. 1. Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo prvé stanovy SPV. Do IPC bol prijatý 3. júna 1995. V roku 2005 opustili z vlastnej iniciatívy jeho rady sluchovo znevýhodnení športovci a dodnes pôsobia mimo štruktúr SPV," píše sa v tlačovej správe SPV.Na Slovensku sa športovci so zdravotným znevýhodnením rôzneho druhu venujú z letných paralympijských športov paraatletike, basketbalu na vozíku, boccii,paralukostreľbe, paradrezúre, paracyklistike, paraplávaniu, parastolnému tenisu, volejbalu, goalballu, tenisu na vozíku, šermu na vozíku, paratlaku na lavičke, parataekwondu, paratriatlonu, parabedmintonu a paralezeniu.Zo zimných športov sú to paraalpské a paraseverské lyžovanie, parabiatlon, parahokej, parasnoubord a curling na vozíku (IPC v roku 2016 zmenil názvy športov).Najúspešnejšou paralympijskou športovkyňou Slovenska v histórii je zrakovo znevýhodnená lyžiarka Henrieta Farkašová so ziskom 12 medailami (9-2-1) zo zimných paralympijských hier.Aj na druhom mieste je paraalpský lyžiar, Jakub Krako vybojoval na ZPH 10 medailí, z toho 5 zlatých.Do tretice paraalpský lyžiar Miroslav Haraus sa môže hrdiť piatimi cennými kovmi zo ZPH (1-1-3).Medzi letnými športami je jednotkou parastolný tenista Ján Riapoš s piatimi medailami zo ZPH (4 - 1 - 0), nasleduje parastrelkyňa Veronika Vadovičová 5 (3 - 1 - 1 ), na 3. mieste spoločne sú paracyklista Jozef Metelka a parastolný tenista Rastislav Revúcky 3 (2 - 1 - 0)."Silný príbeh nie je len o úspechoch, víťazstvách a silnej inšpirácii, ale aj o množstve problémov, ktoré sme zvládli. Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, kam sa SPV dostalo za svoju štvrťstoročnicu“, uviedol predseda SPV Ján Riapoš.