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12. septembra 2026
Ovečkin sa vrátil do Washingtonu pred 22. sezónou v NHL. Keď sa začne prípravný kemp, bude mať 41 rokov
Čo všetko ešte stihne čoskoro 41-ročný Alexander Ovečkin v NHL? O čom sa celé leto v hokejových kruhoch živo diskutovalo, stalo sa skutočnosťou. Najlepší strelec histórie NHL Alexander Ovečkin sa ...
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12.9.2026 (SITA.sk) - Čo všetko ešte stihne čoskoro 41-ročný Alexander Ovečkin v NHL?
O čom sa celé leto v hokejových kruhoch živo diskutovalo, stalo sa skutočnosťou. Najlepší strelec histórie NHL Alexander Ovečkin sa vrátil do tímu Washington Capitals a chystá sa na 22. sezónu svojej kariéry.
Ovečkin krátko po návrate z Ruska privítal svojich spoluhráčov náručnými objatiami a podaním rúk v tréningovom centre MedStar Capitals Iceplex.
Po dlhom období bez zápasov, ktoré nasledovalo po tom, čo Capitals minulú sezónu nepostúpili do play-off, sa tím pripravuje na začiatok tréningového kempu, ktorý je naplánovaný na najbližší štvrtok 17. septembra, presne v deň 41. narodenín kapitána tímu z hlavného mesta USA.
Generálny manažér Capitals Chris Patrick zdôraznil, že návrat Ovečkina prinesie do tímu energiu a výnimočnú auru, čo ocenili aj noví spoluhráči hrajúcej legendy z Ruska.
Ovečkin podpísal pred najbližšou sezónou ročný kontrakt na 1 milión USD, bonusom 4,75 milióna dolárov za odohrané zápasy a podpisovým bonusom 3,25 milióna dolárov. Priemerná hodnota kontraktu je teda 4,25 milióna dolárov.
Washington Capitals výrazne posilnil zostavu príchodom skúsených a produktívnych útočníkov Alexa Tucha, Jordana Kyroua, Boona Jennera a obrancu Vincenta Desharnaisa. Ovečkin verí, že tím má potenciál stať sa kandidátom na zisk Stanleyho pohára. Dosiaľ ho získal iba raz, s výrazným vkladom Ovečkina v roku 2018.
"Opätovný zisk Stanleyho pohára je jedným z hlavných dôvodov jeho návratu. Okrem toho má motiváciu zvýšiť svoj rekord v počte gólov v NHL, ktorý aktuálne obsahuje 929 zásahov," napísal web NHL.
Moskovský rodák si uvedomuje, že musí naďalej tvrdo pracovať, aby si udržal svoj herný čas a príležitosti, najmä s posilnenou konkurenciou v tíme.
Vyzdvihol potrebu zlepšiť svoju prípravu počas mimosezónneho obdobia a je pripravený ukázať, že aj vo veku 41 rokov môže byť stále na najvyššej úrovni.
Tréner Spencer Carbery potvrdil, že Ovečkin je mimoriadne motivovaný, čo dodáva celému tímu novú energiu a entuziazmus pre nadchádzajúcu sezónu.
História NHL ukazuje, že aj hráči vo veku 41 a viac rokov môžu byť produktívni. V sezóne 1969/1970 strelil Gordie Howe 31 gólov v 76 zápasoch, čo je rekord pre hráča tejto vekovej kategórie.
Ovečkin v minulej sezóne viedol štatistiky Washingtonu s 32 gólmi a 64 bodmi a nevynechal ani jeden zápas.
"Stále túži byť produktívny a strieľať góly. Naďalej má v sebe obrovský motor, ktorý ho poháňa vpred. Je to tá spaľujúca túžba vyjsť na ľad a ukázať, že stále patrí medzi najlepších hráčov sveta. Je nesmierne cieľavedomý a motivovaný. Myslím si, že letná príprava, dianie v tíme a nové posily dodali jemu i celej našej organizácii novú dávku nadšenia, energie a očakávania, čo z toho vzíde," skonštatoval Spencer Carbery.
Čo všetko dokáže dosiahnuť vysoko motivovaný Ovečkin vo veku 41 rokov? Jeho dlhoročný rival Sidney Crosby z Pittsburghu Penguins, ktorý tiež vstupuje do svojej 22. sezóny, no má "iba" 39 rokov, sa naučil nikdy nepodceňovať to, čoho je Ovečkin schopný. A to ani v pokročilej fáze kariéry.
"Stále vie, ako strieľať góly. To sa nestráca. Možno sa človek musí s pribúdajúcim vekom trochu prispôsobiť, ale jeho strela zostáva jeho strelou – tá nikam nezmizne," podotkol Crosby. "Jeho vášeň, odhodlanie a húževnatosť sú niečím, čo som v živote ešte u nikoho nevidel,. A keď vás vedie takýto človek, vždy je to niečo výnimočné," pochválil Ovečkina spoluhráč Tom Wilson.
Ovečkin má navyše stále na dosah ďalší historický míľnik. Jeho celkový súčet 1 006 gólov (vrátane 77 zásahov v play-off o Stanleyho pohár) je len o desať nižší než rekord Wayna Gretzkého v NHL, ktorý predstavuje 1 016 gólov. V počte gólov v základnej časti (894) už najväčšiu legendu svetového hokeja Ovečkin prekonal oveľa skôr.
Zdroj: SITA.sk - Ovečkin sa vrátil do Washingtonu pred 22. sezónou v NHL. Keď sa začne prípravný kemp, bude mať 41 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
O čom sa celé leto v hokejových kruhoch živo diskutovalo, stalo sa skutočnosťou. Najlepší strelec histórie NHL Alexander Ovečkin sa vrátil do tímu Washington Capitals a chystá sa na 22. sezónu svojej kariéry.
Ovečkin krátko po návrate z Ruska privítal svojich spoluhráčov náručnými objatiami a podaním rúk v tréningovom centre MedStar Capitals Iceplex.
Po dlhom období bez zápasov, ktoré nasledovalo po tom, čo Capitals minulú sezónu nepostúpili do play-off, sa tím pripravuje na začiatok tréningového kempu, ktorý je naplánovaný na najbližší štvrtok 17. septembra, presne v deň 41. narodenín kapitána tímu z hlavného mesta USA.
Generálny manažér Capitals Chris Patrick zdôraznil, že návrat Ovečkina prinesie do tímu energiu a výnimočnú auru, čo ocenili aj noví spoluhráči hrajúcej legendy z Ruska.
Ovečkin podpísal pred najbližšou sezónou ročný kontrakt na 1 milión USD, bonusom 4,75 milióna dolárov za odohrané zápasy a podpisovým bonusom 3,25 milióna dolárov. Priemerná hodnota kontraktu je teda 4,25 milióna dolárov.
Posilnená zostava
Washington Capitals výrazne posilnil zostavu príchodom skúsených a produktívnych útočníkov Alexa Tucha, Jordana Kyroua, Boona Jennera a obrancu Vincenta Desharnaisa. Ovečkin verí, že tím má potenciál stať sa kandidátom na zisk Stanleyho pohára. Dosiaľ ho získal iba raz, s výrazným vkladom Ovečkina v roku 2018.
"Opätovný zisk Stanleyho pohára je jedným z hlavných dôvodov jeho návratu. Okrem toho má motiváciu zvýšiť svoj rekord v počte gólov v NHL, ktorý aktuálne obsahuje 929 zásahov," napísal web NHL.
Moskovský rodák si uvedomuje, že musí naďalej tvrdo pracovať, aby si udržal svoj herný čas a príležitosti, najmä s posilnenou konkurenciou v tíme.
Vyzdvihol potrebu zlepšiť svoju prípravu počas mimosezónneho obdobia a je pripravený ukázať, že aj vo veku 41 rokov môže byť stále na najvyššej úrovni.
Prekoná Gordieho Howea?
Tréner Spencer Carbery potvrdil, že Ovečkin je mimoriadne motivovaný, čo dodáva celému tímu novú energiu a entuziazmus pre nadchádzajúcu sezónu.
História NHL ukazuje, že aj hráči vo veku 41 a viac rokov môžu byť produktívni. V sezóne 1969/1970 strelil Gordie Howe 31 gólov v 76 zápasoch, čo je rekord pre hráča tejto vekovej kategórie.
Ovečkin v minulej sezóne viedol štatistiky Washingtonu s 32 gólmi a 64 bodmi a nevynechal ani jeden zápas.
Stále má motor
"Stále túži byť produktívny a strieľať góly. Naďalej má v sebe obrovský motor, ktorý ho poháňa vpred. Je to tá spaľujúca túžba vyjsť na ľad a ukázať, že stále patrí medzi najlepších hráčov sveta. Je nesmierne cieľavedomý a motivovaný. Myslím si, že letná príprava, dianie v tíme a nové posily dodali jemu i celej našej organizácii novú dávku nadšenia, energie a očakávania, čo z toho vzíde," skonštatoval Spencer Carbery.
Chvála od Crosbyho a Wilsona
Čo všetko dokáže dosiahnuť vysoko motivovaný Ovečkin vo veku 41 rokov? Jeho dlhoročný rival Sidney Crosby z Pittsburghu Penguins, ktorý tiež vstupuje do svojej 22. sezóny, no má "iba" 39 rokov, sa naučil nikdy nepodceňovať to, čoho je Ovečkin schopný. A to ani v pokročilej fáze kariéry.
"Stále vie, ako strieľať góly. To sa nestráca. Možno sa človek musí s pribúdajúcim vekom trochu prispôsobiť, ale jeho strela zostáva jeho strelou – tá nikam nezmizne," podotkol Crosby. "Jeho vášeň, odhodlanie a húževnatosť sú niečím, čo som v živote ešte u nikoho nevidel,. A keď vás vedie takýto človek, vždy je to niečo výnimočné," pochválil Ovečkina spoluhráč Tom Wilson.
Prekoná ešte raz Gretzkého?
Ovečkin má navyše stále na dosah ďalší historický míľnik. Jeho celkový súčet 1 006 gólov (vrátane 77 zásahov v play-off o Stanleyho pohár) je len o desať nižší než rekord Wayna Gretzkého v NHL, ktorý predstavuje 1 016 gólov. V počte gólov v základnej časti (894) už najväčšiu legendu svetového hokeja Ovečkin prekonal oveľa skôr.
Zdroj: SITA.sk - Ovečkin sa vrátil do Washingtonu pred 22. sezónou v NHL. Keď sa začne prípravný kemp, bude mať 41 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
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