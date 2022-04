Ovečkin strelil 50 gólov v sezóne ako najstarší hráč histórie NHL, pokoril rekord Bucyka (video)

Poďakovanie spoluhráčom









21.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský hokejista Alexander Ovečkin strelil dva góly v stredajšom zápase zámorskej NHL medzi Washingtonom Capitals "Caps" napokon prehrali 3:4 po predĺžení, no Ovečkin dosiahol métu 50 presných zásahov v sezóne 2021/2022, čo vo veku 36 rokov a 215 dní dokázal ako najstarší hráč v histórii profiligy. Doterajší rekord držal Johnny Bucyk, ktorý v ročníku 1970/1971 zaznamenal 50 gólov vo veku 35 rokov a 308 dní."Je to naozaj dobrá spoločnosť, som veľmi šťastný. Ako vždy hovorievam, bez mojich spoluhráčov by som nikdy nestrelil toľko gólov a nedosiahol takéto míľniky, takže im ďakujem," povedal moskovský rodák podľa oficiálneho webu NHL.Hranicu 50 gólov pokoril po deviaty raz v kariére, čím vyrovnal ligový rekord Waynea Gretzkyho Mikea Bossyho . Druhý menovaný, ktorý minulý piatok podľahol rakovine, to však dokázal ako jediný v deviatich ročníkoch v rade."Znova strelil 50 gólov, to je úžasný zápis. Myslím si, že je naozaj výnimočné dokázať niečo také v jeho veku a po toľkých sezónach v súťaži," vyzdvihol svojho zverenca hlavný tréner Washingtonu Peter Laviolette . "Je neuveriteľne dobrý a nebezpečný v útoku. Hrá tak, ako keby mal 25 rokov," doplnil ho kouč Golden Knights Peter DeBoer Ovečkin má na konte už 780 gólov v základnej časti NHL, s ktorými je tretí v historickom poradí strelcov za Gretzkym (894) a Gordiem Howeom (801). V sezóne 2021/2022 pokoril viacero ligových rekordov. Je historicky najlepším strelcom v presilových hrách s 275 gólmi.V počte viacgólových duelov (158) mu patrí delené druhé miesto spolu s Brettom Hullom iba za Gretzkym (189) a s dvanástimi 40-gólovými sezónami sa delí o celkový rekord práve so spomenutým "The Great One".