Ronaldo absolvoval svoj najťažší tréning v živote, na trávnik sa postavil iba pár dní od smrti svojho syna

Symbolické gesto fanúšikov

Nie je všetko o futbale

21.4.2022 (Webnoviny.sk) - Päťnásobný víťaz Zlatej lopty Cristiano Ronaldo sa v stredu opäť zapojil do tréningového procesu v anglickom futbalovom klube Manchester United Tridsaťsedemročný Portugalčan absolvoval kompletný tréning so spoluhráčmi len niekoľko dní po tom, ako s priateľkou Georginou Rodriguezovou prišli o syna, jedno z novonarodených dvojičiek.Fanúšikovia FC Liverpool počas utorňajšieho domáceho zápasu proti United minútovým potleskom v stoji vyjadrili podporu Cristianovi Ronaldovi a jeho rodine.Symbolické gesto urobili v siedmej minúte duelu podľa čísla, ktoré CR7 nosí na drese. Za pamätný moment celého stretnutia to označil aj hlavný tréner Liverpoolu Jürgen Klopp "V živote je veľa dôležitejších vecí ako futbal. Súcitíme s Cristianom a jeho rodinou," povedal na tlačovej konferencii po zápase podľa Manchester Evening News.Dve Ronaldove sestry sa na sociálnych sieťach poďakovali fanúšikom za prejavený súcit. "Ďakujeme, Liverpool. Nikdy nezabudneme na to, čo ste urobili," napísala futbalistova sestra Elma, ktorá uverejnila aj video priamo zo štadióna. "Toto je oveľa viac ako futbal," doplnila ju ďalšia jeho sestra Katia.