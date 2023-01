OVO – veľkolepé bzučiace predstavenie Cirque du Soleil prichádza do Bratislavy!

INFORMÁCIE O VSTUPENKÁCH

30.1.2023 (Webnoviny.sk) -Vstupenky pre členov Cirque Club sú dostupné od utorka 31.01.2023!Všeobecný predaj vstupeniek začína 03.02.2023.s nadšením oznamuje návrat doa to s mimoriadne energetickou a vysoko akrobatickou produkciou. Vzrušujúci zážitok v podaní Cirque du Soleil – OVO je farebným nahliadnutím do života hmyzu, neutíchajúcej energie a pohybu prostredníctvom úchvatných akrobacií, ktoré zdôrazňujú jedinečné charaktery a schopnosti vybraných druhov hmyzu. Preskúmajte s OVO krásu biodiverzity vo všetkých jej kontrastoch a malebnosti života.OVO sa predstaví v Bratislave v

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/CIRQUE-DU-SOLEIL-OVO?ID_partner=60

O OVO

O CIRQUE DU SOLEIL

SPONZORI / PARTNERI

Od utorka, 31.1.2023, sú vstupenky na predstavenie OVO dostupné online, výhradne pre členov Club Cirque. Pre bezplatné a veľmi jednoduché zapísanie sa do klubu navštívte cirqueclub.com. Všeobecný predaj vstupeniek začína 03.02.2023 na cirquedusoleil.com/ovo a vivien.skOd mohutných cvrčkov skákajúcich na trampolínach, až po hypnotického pavúka, ktorý sa krúti vo svojej pavučine. OVO vyžaruje mimoriadne šoumenstvo, ktoré šteklí predstavivosť. Vtipné a chaotické, no zároveň rozkošné a úžasné, také je OVO, ktoré očarí naše vnútorné dieťa svojou sladkou veselosťou. OVO (v portugalčine "vajce"), ktoré tvorí 100 ľudí z 25 rôznych krajín vrátane 52 artistov, prináša na scénu akrobatické akty na vysokej úrovni, ktoré nanovo definujú hranice ľudského tela. Od svojej premiéry v Montreale, v roku 2009, OVO doposiaľ nadchlo viac ako 7 miliónov ľudí v 155 mestách, v 26 rôznych krajinách.Cirque du Soleil nanovo definoval svetové vnímanie cirkusu, a to od začínajúcich talentov, až po etablované mená. Kanadská organizácia so sídlom v Montreale sa stala na 6 kontinentoch globálnym lídrom v oblasti živej zábavy, vďaka vytváraniu pohlcujúcich a ikonických zážitkov na svetovej úrovni. Cirque du Soleil sa spája s publikom tým, že je skutočný, ľudský a inkluzívny. Spoločnosť, ktorá má privilégium spolupracovať s umelcami zo 64 krajín, privádza k životu ich kreativitu na pódiách po celom svete a jej cieľom je pozitívne vplývať na ľudí, komunity a planétu pomocou svojich najdôležitejších nástrojov: kreativity a umenia. V priebehu rokov sa Slnečnému cirkusu podarilo inšpirovať viac ako 220 miliónov ľudí vo viac ako 70 rôznych krajinách sveta. Pre viac informácií navštívte cirquedusoleil.com.Sledujte #OVOCirque and #cirquedusoleil on social media: Facebook



Cirque du Soleil sa chce poďakovať svojmu oficiálnemu partnerovi Air Canada.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/CIRQUE-DU-SOLEIL-OVO?ID_partner=60



Informačný servis





Zdroj: Webnoviny.sk - OVO – veľkolepé bzučiace predstavenie Cirque du Soleil prichádza do Bratislavy! © SITA Všetky práva vyhradené.