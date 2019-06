Ovocie a zeleninu od Kauflandu dostane viac ako 23 000 detí zo základných škôl

Spoločnosť Kaufland

Kaufland chce týmto projektom prispieť k zvýšeniu konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny u detí a poskytnúť im pravidelnú dávku zdravej stravy priamo v ich škole. Zapojiť sa a zabojovať o 200-gramový balíček ovocia alebo zeleniny mohla ktorákoľvek základná škola na území Slovenska, stačilo vybrať si svoju partnerskú predajňu. Túto možnosť napokon využilo 248 z nich. O víťazných školách rozhodli zákazníci Kauflandu, ktorí zaregistrovali až 599 621 pokladničných blokov a vyjadrili veľkú chuť podporiť práve svojho favorita. Svoju partnerskú školu tak získalo 64 predajní Kaufland."Veľmi nás teší vysoký záujem zo strany základných škôl i našich zákazníkov, ktorí sa rozhodli školy podporiť. Chceli sme dostať ovocie a zeleninu do škôl a podarilo sa nám to. Veríme, že naše balíčky prispejú k zdravým stravovacím návykom a ovocie a zelenina si nájdu svoje stále miesto v jedálničku školákov," uviedla hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Langová. Počas celého školského roka okrem prázdnin dostanú žiaci čerstvý prídel vitamínov od Kauflandu každý utorok.Sprievodcami celého projektu sú milé postavičky v podobe banánu, jablka a papriky, ktoré v hravých obrázkoch a videách komunikovali, že sa im podarí dostať do škôl. A my už teraz vieme, že boli úspešné.Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1270 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Prvý obchodný dom otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a doteraz otvoril na území Slovenska spolu 67 prevádzok. Obchodné domy Kaufland ponúkajú rôznorodý sortiment a atraktívne privátne značky. To, že Kaufland patrí medzi top značky na slovenskom trhu dokazujú aj ocenenia Najzamestnávateľ roka v kategórii obchod a služby (2016), Slovak Superbrands Award (2015, 2016, 2017, 2018), Najdôveryhodnejšia privátna značka (2016, 2017, 2018), Najdôveryhodnejší predajca potravín (2018), Zodpovedný predajca (2016), Top Employer Slovensko 2019 a Najzamestnávateľ 2018 v kategórii Obchod a služby. Spoločnosť Kaufland je generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a PRO-HOKEJ a.s. V rámci spoločenskej zodpovednosti je okrem iných aj dlhoročným partnerom Slovenského Červeného kríža. Dôležitým faktorom je aj ochrana životného prostredia a rôzne ekologické projekty, ktoré firma realizuje. Viac informácií na: www.kaufland.sk Inzercia