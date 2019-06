Slovak Investment Holding investuje do odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie

Partneri na margo projektu:

O Slovak Investment Holding

Správcovia fondov dostali od SIH do správy celkovo 67,840 mil. eur na podporu zmienených projektov. Presnejšie, každý zo správcov dostal 20,790 mil. eur na podporu projektov z oblasti odpadového hospodárstva, pričom spoločnosť Wasteland Investment Management, ako víťaz verejného obstarávania, navyše aj objem 5,47 mil. eur určený na podporu projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Správcovia fondov financujú všetky projekty formou kapitálových alebo kvázi-kapitálových investícií."Tešíme sa zo spustenia kapitálových investícií do odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie. Na Slovensku čelia tieto kľúčové oblasti investičnému deficitu a my sme preto hrdí, že Slovak Investment Holding pomáha rozvinúť a kultivovať financovanie tohto dôležitého sektora," vysvetľujeSprávcovia fondov musia k finančnému objemu od SIH doplniť aj vlastné zdroje. Každá spoločnosť vo výške 5 % z investovaného objemu zo SIH. Následne, na úrovni projektov musia správcovia fondov nájsť ďalších spoluinvestorov. Pomer investície správcu fondu a spoluinvestora môže byť v maximálnom pomere 70:30. So zohľadnením tohto mechanizmu financovania pomôže počiatočná investícia SIH vytvoriť podmienky na realizáciu projektov v celkovej výške okolo 130 mil. eur.Investičné obdobie začalo v prvej polovici 2019 a trvá až do konca roka 2023. Investíciami môžu byť podporené ako verejné, tak aj súkromné spoločnosti. Výber podporených projektov bude v plnej miere na správcoch fondov."Slovensko ešte stále stojí pred výzvou zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov oproti iným štátom EÚ. Našou ambíciou sú investície do čo najkvalitnejších projektov, ktoré budú pre túto oblasť znamenať posun vpred. Ako v kvalite, tak aj s najširším možným zásahom.""CEE Capital Management prijíma túto výzvu. Naším cieľom je, aby nami manažovaný Fond WTEP bol zodpovedným a profesionálnym investičným partnerom v oblasti transformácie odpadového hospodárstva. Nemáme ambíciu konkurovať už etablovaným spoločnostiam. Naopak, ponúkame príležitosť prostredníctvom profesionálne riadených investičných projektov implementovať nové technologické riešenia v oblasti zberu, recyklácie a opätovného využitia odpadov. Tešíme sa, že Slovensko, týmto unikátnym projektom sa môže stať vedúcou krajinou EÚ práve pre oblasť transformácie na cirkulárnu ekonomiku.""Naša správcovská a poradenská spoločnosť IPM Group je silným a globálne úspešným hráčom v infraštruktúre a unikátnych technológiách budúcnosti. Pevne veríme, že naše skúsenosti a know how prinesú Slovensku inovatívne projekty, ktoré vytvoria dlhodobú hodnotu pre životné prostredie i spoločnosť."SIH je akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.Inzercia