Ovocie, zelenina či kyslomliečne produkty by mali mať nižšiu DPH

Na snímke poslankyňa za SNS Eva Antošová.

Bratislava 26. júna (TASR) – Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na 10 % by malo zahŕňať ovocie a zeleninu, kyslomliečne produkty, ale aj pečivo. Plénum v stredu posunulo návrh zákona o DPH z dielne koaličnej SNS do druhého čítania.Zníženie DPH na 10 % by sa malo podľa jednej z predkladateliek, poslankyne Evy Antošovej (SNS) týkať zdravých produktov.skonštatovala Antošová s tým, že nižšia DPH by sa určite nemala týkať cukroviniek a cukrárenských výrobkov, sladených nápojov a alkoholu v akejkoľvek podobe.SNS mala ambíciu znížiť DPH na všetky potraviny okrem cukrárenských výrobkov a nápojov. Antošová však podotkla, že podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) by opatrenie v takomto rozsahu stálo okolo 400 miliónov eur. Na koaličnej rade sa teda dohodlo, že výdavok zo štátneho rozpočtu sa zníži na približne 100 miliónov eur.ozrejmila Antošová.skonštatovala poslankyňa s tým, že na jedlo dávajú Slováci v priemere o 6 % viac ako iní Európania.myslí si Antošová.Týmto opatrením by sa podľa Antošovej mali podporiť aj domáci producenti, poľnohospodári, potravinári či včelári. Zdôraznila, že dúfa, že tento zákon zoberú obchodníci vážne a na pultoch budú lacnejšie potraviny. Účinnosť tohto zákona sa navrhuje 1. januára 2020.