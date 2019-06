Bývalý český hajtman David Rath si odpyká sedem rokov vo väzení

David Rathm, archívna snímka. Foto: internet Foto: internet

Praha 26. júna (TASR) - Bývalý stredočeský hajtman David Rath si odpyká sedem rokov vo väzení za korupciu pri krajských verejných zákazkách. Rozhodol o tom v stredu pražský vrchný súd, ktorý zrušil pôvodný 8,5-ročný rozsudok Krajského súdu v Prahe. Rath navyše dostal peňažný trest vo výške 10 miliónov korún (392.000 eur).Na vyhlásenie rozsudku, ktorý je už právoplatný, Rath neprišiel, informoval spravodajský server Novinky.cz.Manželia Kottovci dostali šesť rokov väzenia a každý z nich peňažný trest 15 miliónov korún (588.000 eur). Hlavná svedkyňa Ivana Salačová dostala trojročnú podmienku a peňažný trest dva milióny korún (78.000 eur). Všetci obžalovaní boli odsúdení za korupčné praktiky okolo opravy zámku v Buštěhrade a gymnázia v Hostivici.Súd naopak zbavil Ratha a ďalších spoluobžalovaných časti obžaloby, ktorá sa týkala manipulácií s tendrami na vybavenie stredočeských nemocníc. Traja podnikatelia tak odišli zo súdu bez trestu.David Rath sa k verdiktu vyjadril na tlačovej konferencii s tým, že trest prijme.konštatoval bývalý hajtman.Súdy vyniesli prvý právoplatný rozsudok po siedmich rokoch a jednom mesiaci odvtedy, ako policajti zatkli Ratha so škatuľou od vína so sedemmiliónovým úplatkom. Pražský vrchný súd sa prípadom zaoberal po druhý raz. Prvoinstančný verdikt v roku 2016 zrušil pre použitie odpočúvaní. Najvyšší súd však následne uviedol, že sa dá použiť ako dôkaz.V prvej vetve Rathovej korupčnej kauzy figuruje okrem bývalého hajtmana ďalších 10 ľudí. Machinácie s tendrami na rekonštrukciu zámku Buštěhrad, budovy gymnázia v Hostivici a nákupu vybavenia do kladnianskeho domova pre seniorov a stredočeských nemocníc podľa obžaloby organizovali bývalá riaditeľka kladnianskej nemocnice Kateřina Kottová a jej manžel Petr.Kottovci podľa spisu brali spolu s Rathom za zaistenie víťazstva v tendroch úplatky, o ktoré sa delili. Prevziať stihli podľa spisu 38 miliónov korún (1,49 mil. eur), potom ich zatkla polícia.V prvej časti prípadu ďalej vystupujú vtedajší manažéri stavebných a zdravotníckych firiem, ktoré zákazky získavali. V prípade figuruje taktiež podnikateľka Lucia Novanská, ktorej firma tendre pre kraj organizovala.Ako kľúčový dôkaz poslúžila výpoveď podnikateľky Salačovej. Ku korupcii sa priznala a popísala, ako systém ovplyvňovania zákaziek vyzeral.Krajský súd v Prahe sa v súčasnosti zaoberá taktiež druhou vetvou prípadu, ktorá sa týka ďalších údajne zmanipulovaných zákaziek. V tejto časti čelia obžalobe okrem Ratha a Kottovcov napríklad vysokí manažéri Metrostavu.Štátne zastupiteľstvo v rámci druhej vetvy prípadu stíha aj viacero firiem. Hlavné pojednávanie sa začalo v januári a malo by potrvať do konca októbra. Súd doteraz vypočul obžalovaných a prehrával odpočúvania. Na výpovede svedkov zatiaľ nedošlo, dodáva server Novinky.cz.