Ovplyvní zálohovanie PET fliaš cenu nápojov? Štúdia hovorí o vyšších nákladoch pre výrobcov

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) – Zavedenie systému zálohovaniafliaš a plechoviek nezaťaží peňaženky spotrebiteľov. Tvrdí to Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA), ktoré zanalyzovalo najčastejšie argumenty odporcov zálohovania vrátane tvrdenia, že nápoje predávané v zálohovaných obaloch budú oveľa drahšie. Štúdia Inštitútu environmentálnej politizálky vyčíslila, že zálohovaniefliaš navýši náklady výrobcov o 1,1 centa nafľašu.„Je to zvýšenie, ktoré si výrobcovia môžu bez problémov premietnuť do celkovej ceny nápoja bez toho, aby si to spotrebiteľ vôbec všimol. Pri plechovkách sa dokonca nepredpokladá žiadny zvýšený náklad,“ konštatoval Miloš Veverka z CEPTA.Veverka pripomenul, že hlavným cieľom zálohovania je podstatné zníženie plastového odpadu v prírode ako aj vyzbieranie väčšieho množstva kvalitnejšej suroviny na recykláciu.„Ak niekto chce nápoj vfľaši, je úplne spravodlivé, že si priplatí 0,011 eura na fľašu za prevádzku systému, ktorý zabezpečí, že podstatná väčšina fliaš neskončí v životnom prostredí, ale bude zrecyklovaná,“ zdôraznil Veverka.Bez systému zálohovania sa všetky externé náklady spojené so zberom a likvidáciou voľne pohodených obalov hradia z vrecka všetkých daňových poplatníkov, teda aj tých, ktorí si nápoje vfľašiach nekupujú.Ďalším argumentom odporcov zálohovania je, že tento systém negatívne ovplyvní triedenie komunálneho odpadu. „Je pravdou, že zálohovanie neprinesie podstatné zvýšenie miery triedenia,“ vyhlásil Veverka s tým, že po zavedení zálohovania bude vo vytriedenom odpade podstatne menejfliaš a takmer žiadne plechovky.Pripomenul, že stále bude potrebné zbierať ostatné plasty, sklo, papier a kovy. „Ďalšie nakladanie s plastami je vysoko nákladná a stratová činnosť. Ak sa zmenší objem plastov, ktoré treba zbierať a triediť, znížia sa aj náklady na financovanie systémov triedeného zberu v mestách a obciach,“ vysvetlil Veverka.Zálohovaniefliaš a plechoviek by sa malo stať na Slovensku realitou od 1. januára 2022. Zákon by mal síce vstúpiť do platnosti od roku 2020, no výrobcom a distribútorom nápojov dal envirorezort dva roky na technické zabezpečenie a zavedenie celého zálohovacieho systému. Účelom novej legislatívy je postupne zvýšiť recykláciu nápojových obalov až na 90 percent, v súčasnosti sa vyzbiera asi 60 percentfliaš.Podľa navrhovaného systému budú musieť na Slovensku zálohovaťfľaše a plechovky všetky obchody, nie všetky ich však budú aj spätne vykupovať. Povinný výkup fliaš bude len v maloobchodných predajniach s predajnou plochou väčšou než 300 m2.Väčšina špeciálne označených jednorazových plastových fliaš a plechoviek sa bude zbierať automatmi, v malých predajniach aj ručne. Záloha zafľašu bude 12 centov a za plechovku desať centov.