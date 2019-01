SaS víta rozhodnutie britských poslancov, že nechcú brexit bez dohody

Na archívnej snímke opozičný poslanec Martin Klus (SaS). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 30. januára (TASR) - Opozičná SaS víta utorňajšie (29.1.) rozhodnutie britských poslancov, v ktorom odmietajú odchod Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) bez dohody. Podľa strany je to dobrá správa pre Slovensko i Európu.povedal poslanec Národnej rady SR za SaS Martin Klus. Menej pozitívnou správou je podľa neho aj to, že Európska únia odmieta ďalšie rokovania." podotkol Klus. Podľa jeho slov je stále v hre aj možnosť, že by Británia svoj odchod odložila, prípadne celkom zrušila. "skonštatoval Klus.