Ovplyvňujú inflácia či vojnový konflikt na Ukrajine nákupy módy? GLAMI prináša výsledky aprílového prieskumu Fashion (Re)Search

Po necelých dva a pol rokoch covidovej pandémie vstupuje Európa do ďalšej fázy. Tá sa zatiaľ vyznačuje vyššou infláciou a finančnou nestabilitou, ktorá sa podľa očakávania prejaví vo všetkých oblastiach spotrebiteľského života. Nákupy oblečenia, topánok a doplnkov nie sú výnimkou. Potvrdil to apríl, kľúčový mesiac sezónnych nákupov na jar a leto. "V rámci štúdie Fashion (Re)Search sme naprieč deviatimi krajinami Európy skúmali, ako spotrebitelia na súčasnú situáciu reagujú, finančne aj emocionálne, a ako sa pripravujú na nadchádzajúce leto," hovorí Eliška Hynková, Brand Manager pre CZ & SK.Na otázku, ako intenzívne vnímajú zmeny cien oblečenia a obuvi, uviedlo len mierny nárast cien 50 % respondentov. Veľké zvýšenie cien pociťuje 22 % a stagnáciu cien iba 15 % užívateľov. Väčšina Slovákov sa pri tejto otázke zhodla s Čechmi, ktorí situáciu hodnotia podobne. Od tohto nastavenia sa odvíja aj predpokladané zákaznícke tohtoročné zvýšenie výdavkov na nákup módy. V porovnaní s rokom 2021 očakáva zvýšenie výdavkov 44 % Slovákov, 44 % Čechov a 51 % Bulharov. Naopak, menšie výdavky na nákup módy predpokladá väčšina Grékov (43 %).Menej peňazí plánuje minúť 15 % Slovákov. Ako dôvod väčšinou uviedli, že plánujú kupovať menej alebo budú nakupovať rovnaké množstvo módnych kúskov, ale za nižšiu cenu. "Vyššia miera inflácie sa prejavuje vo všetkých spotrebiteľských oblastiach, od energií cez nájmy až po ceny služieb. E-commerce segment z tohto dôvodu zaznamenal pomalší rast ako v predchádzajúcich pandemických rokoch. Ľudia do určitej miery môžu odkladať nedôležité nákupy," komentuje situáciu Eliška Hynková, Brand Manager CZ & SK.Výsledky výskumu GLAMI potvrdili, že vojna na Ukrajine ovplyvnila 38 % respondentov naprieč 9 krajinami, v ktorých spoločnosť pôsobí. 56 % z nich míňa menej pre prípad, že by situácia eskalovala – najviac to je vidieť v Rumunsku (66 %), Bulharsku (66 %) a Španielsku (65 %), najmenej potom na Slovensku (41 %) a v ČR (35 %). V oboch krajinách sú ľudia skôr rozrušení vojnou a nevedia sa na nákup módy sústrediť a preto míňajú menej – SK (46 %) a ČR (42 %). j Fashion (Re)search e dlhodobý výskumný projekt vyhľadávača módy GLAMI o stave slovenskej módnej e-commerce, založený na kontinuálnom zbere dát. Hlavným cieľom je lepšie porozumenie dynamike trhu módnej e-commerce. Tento výskum sa uskutočnil s počtom 2 543 slovenských užívateľov (79 % žien, 21 % mužov). Zúčastnili sa ho taktiež respondenti v krajinách: Čechy, Španielsko, Grécko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko a Estónsko. Zber dát sa uskutočnil v mesiaci apríl 2022. GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spája tisíce nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy. Dnes zákazník v katalógu GLAMI.sk nájde takmer 3,5 miliónov produktov od viac než 25-tisíc značiek GLAMI patrí do skupiny GLAMI.group a pôsobí už v 13 krajinách sveta.