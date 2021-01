Oxfam: Najbohatší ľudia sveta by mohli zabrániť chudobe vplyvom pandémie a každému zaplatiť vakcínu

najbohatších

31.1.2021 (Webnoviny.sk) - Zlúčené bohatstvo desiatichľudí sveta sa počas pandémie koronavírusu zvýšilo o 540 miliárd dolárov. To je dosť na zabránenie všetkým ľuďom na svete upadnúť do chudoby v dôsledku vírusu aj na zaplatenie vakcíny pre všetkých.Vo svojej správe o majetkovej nerovnosti, o ktorej informuje spravodajský portál BBC, to uvádza nezisková organizácia Oxfam.Oxfam zverejnil svoju správu pri príležitosti virtuálneho stretnutia Davos Dialogue Svetového ekonomického fóra, na ktorom sa stretnú svetoví lídri.Uvádza v nej, že celkové bohatstvo miliardárov sa rovná celkovým výdavkom všetkých vlád skupiny G20 na zotavenie sa z koronavírusu.Celosvetovo sa bohatstvo miliardárov od 18. marca do 31. decembra 2020 zvýšilo o 3,9 bilióna dolárov, pričom v súčasnosti ráta 11,95 triliónov dolárov.Medzi desiatimiľuďmi sveta sú zakladateľ Amazonu Jeff Bezos , zakladateľ Tesly Elon Musk či šéf Facebooku Mark Zuckerberg Podľa Oxfamu Bezos do septembra 2020 mal také zisky, že by mohol dať všetkým 876-tisíc zamestnancom Amazonu bonus v hodnote 105-tisíc dolárov a stále by bol bohatý tak, ako pred pandémiou.Naopak najchudobnejší ľudia na svete sa z pandémie môžu podľa neziskovky zotavovať viac ako desaťročie.Oxfam odhaduje, že v dôsledku pandémie žije v chudobe až 500 miliónov ľudí, čo zvrátilo pokles chudoby vo svete zaznamenaný počas ostatných dvoch desaťročí.Neziskovka vyzýva vlády, aby zvážili dane pre superbohatých. Bezprecedentná podpora vlád ich ekonomík viedla k rozmachu na trhoch s akciami, ktorý zvýšil miliardárske bohatstvo, zatiaľ čo reálna ekonomika čelí najhlbšej recesii za posledné storočie, upozorňuje.