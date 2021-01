SPPK: Potravinový semafor nie je to, čo pomôže potravinárstvu

Potravinový semafor nie je to, čo pomôže slovenskému potravinárstvu. Opätovne sa prijímajú návrhy, ktoré si nevyžiadali potravinári a ktoré nebudú pre nich prínosom. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová v reakcii na novelu zákona o potravinách, ktorú vo štvrtok (28. 1.) schválila Národná rada (NR) SR.





SPPK podľa nej jednoznačne podporuje harmonizované označovanie výživových údajov na prednej strane balenia potravín na úrovni EÚ. Komora stále trvá na názore, že aktuálne nie je čas na vytváranie národnej schémy označovania potravín formou slovenského potravinového semaforu, ktorý bol predložený poslancom Patrickom Linhartom za Sme rodina do NR SR a ktorý bol aj schválený.Poznamenala, že zámerom EÚ je legislatívne zjednotiť vzniknuté rôzne formy grafického označovania v jednotlivých európskych krajinách a preto sa momentálne k danej téme koná široká diskusia, ktorej súčasťou je aj Slovenská republika."Nesúhlas SPPK so zavádzaním potravinového semaforu sme tlmočili ako autorovi myšlienky, poslancovi NR SR Patrickovi Linhartovi, tak aj samotnému Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Na viacerých rokovaniach k tejto téme sme upozorňovali na skutočnosť, že táto iniciatíva prichádza neskoro a minie sa účinku - nepovedie k zjednodušeniu informovanosti spotrebiteľa, naopak zmätie ho nejasnými pravidlami na farebné označovanie potravín a zároveň prinesie ďalšie zvýšenie nákladov výrobcom potravín. Zároveň môže takto nedostatočne pripravený systém označovania vháňať otázniky do konkurenčného boja jednotlivých výrobcov," zdôraznila.Upozornila, že v návrhu zákona sa hovorí o registri potravín, ktorý by mohol v malej miere slúžiť ako jeden z nástrojov na marketingovú podporu predaja potravín. SPPK však zásadne odmieta prepájanie registra potravín na slovenský potravinový semafor. V každom prípade je však nevyhnutné hľadať aj ďalšie marketingové nástroje a finančné zdroje na podporu predaja slovenských potravín.Pripomenula, že SPPK mala pripomienky k potravinovému semaforu, a to v rámci medzirezortného pripomienkového konania. "Žiadali sme, aby sa v celom paragrafovom znení predloženého návrhu vypustilo slovenské spojenie 'potravinový semafor'. Nedošlo k akceptovaniu našej požiadavky, práve naopak, slovné spojenie tam ostalo, dokonca sa tam pridala aj definícia potravinového semaforu. Uvedené znenie je podľa nášho názoru dosť nejasné, lebo podľa vyjadrenia poslanca Patricka Linharta ide o povinné zavedenie potravinového semaforu napriek tomu, že pri registri pre potravinový semafor je uvedené, že je to dobrovoľné. Túto záležitosť budeme ešte komunikovať s ministerstvom pôdohospodárstva, lebo schválená legislatívna úprava nie je jednoznačná," dodala Holéciová.Na Slovensku sa zriadi nový register potravín pre potravinový semafor, ktorý vedie MPRV SR. Plénum NR SR v uplynulom období schválilo novelu zákona o potravinách, ktorú predložil Linhart. Hlasovalo zaň všetkých 123 prítomných poslancov. Register potravín pre potravinový semafor bude informačným systémom, ktorý obsahuje informácie o potravine a prevádzkovateľovi. Registrácia bude dobrovoľná.